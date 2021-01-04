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İspir Yedigöller nerede, nasıl gidilir? Moryayla Yedigöller

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 04.01.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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İspir Yedigöller nerede, nasıl gidilir? Moryayla Yedigöller

İspir Yedigöller, Ovit Dağı'nın güney yamaçları, volkanik gölleriyle mutlaka keşfedilmesi gereken bir bölge. Burada dağların yüksekliği zaman zaman 4 bin metreyi bulurken, küçüklü büyüklü tepeler arasında turkuaz renkli volkanik göller mükemmel bir görüntü oluşturuyor.

İspir Yedigöller, değişik boyutlarda 11 gölden oluşuyor. 3 bin 50 metre yükseklikteki doğa harikası Yedigöller, gökyüzüne komşu zirveleri, krater gölleri ve endemik bitki örtüsüyle doğa severleri kendine hayran bırakıyor. Peki İspir Yedigöller nerede, nasıl gidilir ve daha detaylı bilgi için yazının devamını mutlaka okumalısınız.

İSPİR YEDİGÖLLER NEREDE

İspir Yedigöller, Kaçkar Dağları'nın güney batı kesiminde kalan, Verçenik Dağı bölgesindeki Rize-Erzurum sınırının Çayırözü mevkisinde yer alıyor.

İspir Yedigöller - Erzurum merkez arası 115 km
İspir Yedigöller - Rize arası 125 km

İSPİR YEDİGÖLLER'E NASIL GİDİLİR?

Ovit Dağı'nın yanıbaşındaki Yedigöller'e Çayırözü köyünden 21 kilometrelik stabilize yolla ulaşılabiliyor. İspir ilçe merkezinden 39 kilometrelik Mor Yayla (Madur) yoluyla da gidebilir ya da İspir’e 25 kilometre mesafedeki Yedigöller köyü üzerinden geçen yolu da tercih edebilirsiniz.

ispir yedigöller erzurum

Yedigöller Köyü çıkışında 3 kilometrelik toprak yol, platodan gelen suların şelaleye dönüştüğü bir noktada sona eriyor. Şelaleden bir saatlik yürüyüşle Kuzu, Koyun, Sinekli, Göbekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır göllerine varıyorsunuz.

İspir Yedigöller'e normal bir otomobille gitmek mümkün değil. Yollar epey bozuk olduğu için bölgeye ancak 4x4 ya da arazi aracı ile gidilebilir.

İSPİR YEDİGÖLLER HAKKINDA BİLGİ

İspir Yedigöller 3200 rakımda bulunuyor. Kışın buz tutan gölleri ziyaret etmek için en ideal dönem Haziran 15 ile Ağustos sonu arası. Yaz aylarında bölge binbir çeşit çiçekle ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor. Göllerin iki tanesinde alabalık yaşıyor. Son derece temiz olan göllerden su da içilebiliyor.

ispir yedi göller

Yedigöller’de doğal yaşamda bulunan hayvanların yanı sıra ur kekliği, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban ördeği, kırmızı benekli alabalık, porsuk, boz ayı, kara kartal, atmaca, dağ kargası, dağ engereği gibi ender bulunan türler de bulunuyor.

İSPİR YEDİGÖLLER KAMP

İspir Yedigöller henüz turizme kazandırılmadığı için burada herhangi bir tesis bulunmuyor. Burada kamp yapmak isterseniz kendi teçhizatınızla konaklayabilirsiniz. Günübirlik gidecekseniz dahi yanınıza yeme-içme için ihtiyaçlarını almayı ihmal etmeyin.

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