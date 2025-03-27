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İsrafa karşı yeni proje! 120 öğretmen ‘Doğa Dostu Öğretmen Atölyesi’nde buluştu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.03.2025 17:23
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“Yeteri Kadar” sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında 120 kişinin katılımıyla ‘Doğa Dostu Öğretmen Atölyesi’ düzenlendi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen atölyede iki gün boyunca sürdürülebilirlik odaklı uygulamalar keşfedilirken doğayla uyumlu öğrenme metotları üzerine fikirler geliştirildi.

İsrafa karşı yeni proje! 120 öğretmen ‘Doğa Dostu Öğretmen Atölyesi’nde buluştu

Dicle Elektrik, sosyal sorumluluk kampanyası Yeteri Kadar kapsamında “Doğa Dostu Öğretmen Atölyesi”ne ev sahipliği yaptı. İmzalanan protokol çerçevesinde hayata geçen atölye ile su, enerji ve gıda israfına karşı toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

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İlkokul 3. ve 4. sınıf öğretmenleri arasından 120 kişinin davet edildiği atölyede, sürdürülebilirlik odaklı uygulamalar keşfedilirken doğayla uyumlu öğrenme metotları üzerine fikirler geliştirildi. İki gün süren programda, öğretmenler enerji, su ve gıda israfının boyutları hakkında bilgilendirildi. “Eğitmen Eğitimi” olarak tasarlanan atölyenin ardından öğretmenler, eğitimde edindikleri bilgileri kendi okullarındaki meslektaşlarıyla paylaşmak üzere kullanacak. Bu eğitimden faydalanan öğretmenlerin ise yine proje çerçevesinde hazırlanan “Doğa Dostu Etkinlik Kiti ve Etkinlik Kitabı” içeriklerini 8-11 yaş grubundaki 4 bin öğrenciye aktarması amaçlanıyor.

“ÇOCUKLARI EĞİTMEDEN GELECEĞİ KURTARAMAYIZ"

Eğitim programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Çevresel farkındalığın artırılmasını ve israfın önlenmesini toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz. Eksim Holding çatısı altında yürütülen Yeteri Kadar sosyal sorumluluk seferberliğine Dicle Elektrik olarak destek veriyor, çocuklardan başlayarak çevre bilincini güçlendirmeyi önemsiyoruz. Biliyoruz ki çocuklarımızı eğitmeden geleceğimizi kurtarmamız mümkün değil. Bu eğitimlerle öğretmenlerimize sunduğumuz içerikler sayesinde geleceğin yetişkinlerini bugünden bilinçlendirerek sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dicle elektrik
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