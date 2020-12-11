SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. İsrail’den Sivasspor kafilesine çirkin uygulama: Saatlerce bekletildiler

İsrail’den Sivasspor kafilesine çirkin uygulama: Saatlerce bekletildiler

SİVASSPOR HABERLERİ  | 11.12.2020 02:49 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv takımı ile karşılaştıktan sonra İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında bekletilen Demir Grup Sivasspor kafilesi gecikmeli olarak ülkeden ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer almıştı.

sivasspor

4 SAAT GECİKMELİ KALKTI

Yerel saat ile 1.30’da kalkması gereken Sivasspor kafilesinin uçağı, 4 saatlik bir gecikme sonrası Ben Gurion’dan Sivas’a doğru hareket etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında bekletildiğini söylemişti.

Haitat, “Sivasspor kafilesi Tel Aviv’de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5:30’da (TSİ 6:30) havalanacak.” demişti.

Uçağın neden bu saate kadar bekletileceğine ilişkin soruyu ise Haitat, "havalimanında gece saat 1 ila 5 arasında gürültü nedeniyle hiçbir uçuşun yapılmadığı" şeklinde cevaplandırmıştı.

Sivasspor Kulübü ise İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat'ın Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç geldiği, bu nedenle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kafileyle birlikte halen uçakta bulunan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA muhabirine, "Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık" açıklamasında bulunmuştu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Maçta ilk gol geldi!Maçta ilk gol geldi!
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı
Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı
Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu
Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Sivasspor Avrupa'ya veda etti
Sivasspor Avrupa'ya veda etti
Süper Lig'de sürpriz takas!
Süper Lig'de sürpriz takas!
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakem maçtan alındı!
Irkçı hakem maçtan alındı!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
Paylaşımı olay oldu!
Paylaşımı olay oldu!
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail’den Sivasspor kafilesine çirkin uygulama: Saatlerce bekletildiler
İsrail'de Sivasspor'a çirkin uygulama
ÖZET |Maccabi Tel Aviv 1-0 Sivasspor
Sivasspor Avrupa'ya veda etti
CANLI |Maccabi Tel Aviv - Sivasspor
Maçta ilk gol geldi!
Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ilk 11'leri
İşte Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ilk 11'leri
Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı
Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı
Sivasspor’a Maccabi maçı öncesi kötü haber
Sivasspor’a kötü haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.