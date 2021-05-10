İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Adana'da protesto edildi

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması Adana'da protesto edildi.

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan ABD Konsolosluğu önünde bir araya gelen grup, ellerinde 'Kahrolsun İsrail' pankartlarıyla İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Memur-Sen Adana Temsilcisi Mehmet Sezer, burada yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlığın özgürleşmeyeceğini söyledi. Sezer, şunları kaydetti:

"Terör devleti İsrail'i telin ediyoruz. Başka ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktır. Terörist İsrail fütursuz davranmaktadır. Herkes sussa da Filistin'de canımız dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına haykırmaya, usanmadan yüzsüzlerin üzerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor biz de burada direnmeye devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından gruptakiler araçlarıyla, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile şehir içinde tur attı.

