Issız Adam'ın Alper’i Cemal Hünal'ın eşini görenler çok şaşırdı! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı

En son Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan gibi isimlerin oyuncuları arasında yer aldığı Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Cemal Hünal bir dönem rol aldığı Issız Adam filmi ile unutulmaz yıldızlar arasına katıldı. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Hünal’ın eşinin bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde rol aldığını öğrenenler çok şaşırdı.

46 yaşındaki Cemal Hünal, 2011 yılından beri Lale Cangal ile evli. Çiftin Doğan Atilla Hünal adında bir çocukları bulunuyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünden mezunu olan Lale Cangal birçok dizide rol almış.

Cangal’ın rol aldığı yapımlar arasında Yeniden Başla, Annem, Benden Baba Olmaz, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu, Emret Komutanım, Herkes mi Aldatır ve Araf Zamanı da bulunuyor.

Ünlü isim Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Brandon tarafından Polat Alemdar'in hastanesine yerleştirdiği bir doktora hayat vermiş.

Nazife Anne'nin fenalaştığını duyup hastaneye gelen Polat Alemdar'ı Can'a İhbar edip polislerin hastaneye gelmesini sağlamış, ajan olduğu fark edilince de etkisiz hale getirilmiş.



