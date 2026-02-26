İştah açıcı olarak da kullanılıyor! Saraylardan düğün sofralarına uzanan lezzet

Ekşili aroması, kuzu etiyle dengelenen yoğun lezzeti ve sabır isteyen yapımıyla bamya çorbası, şehre gelenlerin Konya mutfağını tanımak için ilk tattığı yemeklerden biri oluyor. Kentte özellikle düğün ve davet yemeklerinde tatlıdan sonra servis edilen çorba, ikinci yemekler öncesinde "iştah açıcı" olarak sunuluyor. İşte bamya çorbası bu yönüyle Anadolu’daki diğer sofra geleneklerinden ayrışıyor.

Bamya çorbasının tarifini paylaşan aşçı Nalan Madenci, yemeğin Konya mutfağının en önemli simgelerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi. Madenci, çorbanın yalnızca bir başlangıç olarak görülmediğini belirterek, “Düğün sofralarında yemeğin temposunu dengeleyen özel bir role sahiptir. Uzun yıllardır aynı usulle pişirilmesi geleneksel mutfak anlayışının bir sonucudur. Bamya çorbası sabırla hazırlandığında gerçek lezzetine ulaşır” ifadelerini kullandı.

SABIR VE GELENEK BİR ARADA

Konya usulü bamya çorbasında mevsiminde toplanıp kurutulmuş küçük çiçek bamya kullanılıyor. Tüylü yapıya sahip olan bamyalar, pişirme öncesinde süzgeç ya da temiz bir bezle hafifçe ovalanarak tüylerinden arındırılıyor ve limonlu suda haşlanıyor.

Konya bamya çorbası için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (8 kişilik)

100 gram kuru küçük bamya (çiçek bamya)

300 gram kuşbaşı et (kuzu)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 kaşık biber salçası

50 gram tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

Tuz

2-2,5 litre su

2-3 adet limon

Yapılışı

Bamya çorbası için mevsiminde toplanmış ve kurutulmuş çiçek bamya kullanılır.

Bamyalar tüylü bir yapıya sahip olduğu için pişirme öncesinde, demir süzgeç ya da temiz bir bez ile ovalanarak tüylerinden arındırılır ve limonlu suyun içinde yumuşayana kadar haşlanır.

Tencereye alınan et, suyunu salıp çekene kadar kavrulur.

Etler kavrulduktan sonra ince kıyılmış soğan, tereyağı, zeytinyağı eklenir.

Soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur.

Daha sonra salça eklenerek kokusu çıkana kadar kavurma işlemi devam eder.

Bamyalar, kaynamış su, limon suyu ve tuz tencereye eklenir.

Çorba 1-1,5 saat kaynatılır ve lezzetini alması için 3-4 saat bekletilir. Servis yapılmadan önce tekrar kaynatılır.