YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

İştah açıcı olarak da kullanılıyor! Saraylardan düğün sofralarına uzanan lezzet

Selçuklu’dan günümüze uzanan köklü geçmişiyle Konya mutfağı, çeşitli tarifleri ve kendine has pişirme teknikleri ile Anadolu gastronomisinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor. Özellikle özel davetlerde kendine has sunum geleneğiyle dikkat çeken bamya çorbası, Konya kültüründe yalnızca bir başlangıç değil, adeta bir ritüel olarak kabul ediliyor.

İştah açıcı olarak da kullanılıyor! Saraylardan düğün sofralarına uzanan lezzet
Gökçen Kökden

Ekşili aroması, kuzu etiyle dengelenen yoğun lezzeti ve sabır isteyen yapımıyla bamya çorbası, şehre gelenlerin Konya mutfağını tanımak için ilk tattığı yemeklerden biri oluyor. Kentte özellikle düğün ve davet yemeklerinde tatlıdan sonra servis edilen çorba, ikinci yemekler öncesinde "iştah açıcı" olarak sunuluyor. İşte bamya çorbası bu yönüyle Anadolu’daki diğer sofra geleneklerinden ayrışıyor.

İştah açıcı olarak da kullanılıyor! Saraylardan düğün sofralarına uzanan lezzet 1

Bamya çorbasının tarifini paylaşan aşçı Nalan Madenci, yemeğin Konya mutfağının en önemli simgelerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi. Madenci, çorbanın yalnızca bir başlangıç olarak görülmediğini belirterek, “Düğün sofralarında yemeğin temposunu dengeleyen özel bir role sahiptir. Uzun yıllardır aynı usulle pişirilmesi geleneksel mutfak anlayışının bir sonucudur. Bamya çorbası sabırla hazırlandığında gerçek lezzetine ulaşır” ifadelerini kullandı.

SABIR VE GELENEK BİR ARADA

İştah açıcı olarak da kullanılıyor! Saraylardan düğün sofralarına uzanan lezzet 2

Konya usulü bamya çorbasında mevsiminde toplanıp kurutulmuş küçük çiçek bamya kullanılıyor. Tüylü yapıya sahip olan bamyalar, pişirme öncesinde süzgeç ya da temiz bir bezle hafifçe ovalanarak tüylerinden arındırılıyor ve limonlu suda haşlanıyor.

Konya bamya çorbası için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (8 kişilik)

100 gram kuru küçük bamya (çiçek bamya)
300 gram kuşbaşı et (kuzu)
2 yemek kaşığı domates salçası
1 kaşık biber salçası
50 gram tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
Tuz
2-2,5 litre su
2-3 adet limon
Yapılışı

Bamya çorbası için mevsiminde toplanmış ve kurutulmuş çiçek bamya kullanılır.
Bamyalar tüylü bir yapıya sahip olduğu için pişirme öncesinde, demir süzgeç ya da temiz bir bez ile ovalanarak tüylerinden arındırılır ve limonlu suyun içinde yumuşayana kadar haşlanır.
Tencereye alınan et, suyunu salıp çekene kadar kavrulur.
Etler kavrulduktan sonra ince kıyılmış soğan, tereyağı, zeytinyağı eklenir.
Soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur.
Daha sonra salça eklenerek kokusu çıkana kadar kavurma işlemi devam eder.
Bamyalar, kaynamış su, limon suyu ve tuz tencereye eklenir.
Çorba 1-1,5 saat kaynatılır ve lezzetini alması için 3-4 saat bekletilir. Servis yapılmadan önce tekrar kaynatılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Misafirlere özel: Ramazan’ın 8. günü iftar menüsüMisafirlere özel: Ramazan’ın 8. günü iftar menüsü
Hazırlaması 5 dakika pişirmesi 5 saat: Tescilli lezzete yoğun ilgiHazırlaması 5 dakika pişirmesi 5 saat: Tescilli lezzete yoğun ilgi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bamya Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.