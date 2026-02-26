YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Bugün iftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 8. günü iftar menüsü

Ramazan ayının 8. gününde sofralar hem doyurucu hem de geleneksel lezzetlerle şenleniyor. Hafif bir başlangıç, lezzetli bir ana yemek, ferahlatıcı bir salata ve Osmanlı mutfağından izler taşıyan tatlıyla hazırlanan bu özel iftar menüsü, kalabalık sofralara da birebir. İşte adım adım Ramazan’ın 8. günü iftar menüsü…

Bugün iftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 8. günü iftar menüsü
Sedef Karatay Bingül

'İftarda ne pişirsem' sorusuna Ramazan ayının 8. gününde de hız kesmeden yanıt aranıyor. Ramazanın 8. gününde özenle hazırlanmış, leziz menüye bir şans verebilirsiniz.

YOĞURTLU ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI

Malzemeler:

Çorba için:
1 çay bardağı arpa şehriye
1 litre su

Terbiyesi için:
4 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 tutam tuz

Sosu için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

Bugün iftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 8. günü iftar menüsü 1

Yapılışı:

Tencereye 1 litre suyu ve arpa şehriyeyi alın, kaynamaya bırakın.

Ayrı bir kapta yoğurt, un, yumurta sarısı ve tuzu pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.

Kaynayan sudan bir kepçe alarak terbiyeye ekleyin ve karıştırın (kesilmemesi için ısı dengelemesi yapın).

Terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave edin, sürekli karıştırarak kaynatın.

Tuzunu kontrol edin.

Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın, naneyi ekleyip hafifçe kavurun ve çorbanın üzerine gezdirin.

Sıcak servis edin.

PİDELİ KEBAP

Malzemeler:

Kebap için:
500 gram kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Pidesi ve sosu için:
1 adet Ramazan pidesi

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tereyağı

Bugün iftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 8. günü iftar menüsü 2

Yapılışı:

Kuşbaşı eti tencereye alın ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Doğranmış soğanı, salçayı ve baharatları ekleyip kavurun.

Bir miktar su ilave ederek etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.

Ramazan pidesini küp küp doğrayın. Tavada tereyağında hafifçe kavurun.

1 su bardağı sıcak su ile salçayı karıştırın ve pidelerin üzerine gezdirin.

Servis tabağına önce pideleri, üzerine etleri yerleştirin.

Arzuya göre yoğurt ekleyerek servis edin.

KEREVİZ SALATASI

Malzemeler:

2 adet orta boy kereviz

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

1 yemek kaşığı zeytinyağı (üzeri için)

Bugün iftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 8. günü iftar menüsü 3

Yapılışı:

Kerevizleri rendeleyip geniş bir kaseye alın.

Üzerine süzme yoğurt ve mayonezi ekleyin.

Ezilmiş sarımsak ve tuzu ilave edin.

Dövülmüş cevizi katıp iyice karıştırın.

Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin.

İsteğe bağlı cevizle süsleyin.

Soğuk olarak servis edin.

OSMANLI MUTFAĞININ ÖZEL TATLISI: ZERDE

Malzemeler:

1 çay bardağı pirinç

7–8 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

3 tatlı kaşığı nişasta

1 tutam safran

1 tatlı kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı gül suyu

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Bugün iftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 8. günü iftar menüsü 4

Yapılışı:

Pirinci ve suyu tencereye alın, pirinçler yumuşayana kadar kaynatın.

Şeker, zerdeçal, gül suyu ve kuş üzümünü ekleyin, birkaç dakika daha kaynatın.

Nişastayı küçük bir kapta su ile açın.

Karışımı tencereye ekleyip sürekli karıştırarak kaynatın.

Kıvam alınca kaselere paylaştırın.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın.

Soğuk servis edin.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İştah açıcı olarak da kullanılıyor! Saraylardan düğün sofralarına uzanan lezzetİştah açıcı olarak da kullanılıyor! Saraylardan düğün sofralarına uzanan lezzet
Hazırlaması 5 dakika pişirmesi 5 saat: Tescilli lezzete yoğun ilgiHazırlaması 5 dakika pişirmesi 5 saat: Tescilli lezzete yoğun ilgi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Ramazan menüsü iftar menüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.