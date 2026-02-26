Bugün iftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 8. günü iftar menüsü

'İftarda ne pişirsem' sorusuna Ramazan ayının 8. gününde de hız kesmeden yanıt aranıyor. Ramazanın 8. gününde özenle hazırlanmış, leziz menüye bir şans verebilirsiniz.

YOĞURTLU ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI

Malzemeler:

Çorba için:

1 çay bardağı arpa şehriye

1 litre su

Terbiyesi için:

4 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 tutam tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

Yapılışı:

Tencereye 1 litre suyu ve arpa şehriyeyi alın, kaynamaya bırakın.

Ayrı bir kapta yoğurt, un, yumurta sarısı ve tuzu pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.

Kaynayan sudan bir kepçe alarak terbiyeye ekleyin ve karıştırın (kesilmemesi için ısı dengelemesi yapın).

Terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave edin, sürekli karıştırarak kaynatın.

Tuzunu kontrol edin.

Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın, naneyi ekleyip hafifçe kavurun ve çorbanın üzerine gezdirin.

Sıcak servis edin.

PİDELİ KEBAP

Malzemeler:

Kebap için:

500 gram kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Pidesi ve sosu için:

1 adet Ramazan pidesi

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Kuşbaşı eti tencereye alın ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Doğranmış soğanı, salçayı ve baharatları ekleyip kavurun.

Bir miktar su ilave ederek etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.

Ramazan pidesini küp küp doğrayın. Tavada tereyağında hafifçe kavurun.

1 su bardağı sıcak su ile salçayı karıştırın ve pidelerin üzerine gezdirin.

Servis tabağına önce pideleri, üzerine etleri yerleştirin.

Arzuya göre yoğurt ekleyerek servis edin.

KEREVİZ SALATASI

Malzemeler:

2 adet orta boy kereviz

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

1 yemek kaşığı zeytinyağı (üzeri için)

Yapılışı:

Kerevizleri rendeleyip geniş bir kaseye alın.

Üzerine süzme yoğurt ve mayonezi ekleyin.

Ezilmiş sarımsak ve tuzu ilave edin.

Dövülmüş cevizi katıp iyice karıştırın.

Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin.

İsteğe bağlı cevizle süsleyin.

Soğuk olarak servis edin.

OSMANLI MUTFAĞININ ÖZEL TATLISI: ZERDE

Malzemeler:

1 çay bardağı pirinç

7–8 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

3 tatlı kaşığı nişasta

1 tutam safran

1 tatlı kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı gül suyu

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Yapılışı:

Pirinci ve suyu tencereye alın, pirinçler yumuşayana kadar kaynatın.

Şeker, zerdeçal, gül suyu ve kuş üzümünü ekleyin, birkaç dakika daha kaynatın.

Nişastayı küçük bir kapta su ile açın.

Karışımı tencereye ekleyip sürekli karıştırarak kaynatın.

Kıvam alınca kaselere paylaştırın.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın.

Soğuk servis edin.

AFİYET OLSUN!