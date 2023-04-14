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İştah kabartan ciğer sote tarifi! Evde ciğer sote nasıl yapılır?

14.04.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciğer en sevilen etler arasında yer alıyor. Klasik ciğer tariflerinden sıkıldıysanız ciğer sote tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor. Bu enfes lezzetin kokusu bile iştah kabartıyor. Ciğer sote nasıl yapılır merak ediyorsanız bu ciğer sote tarifine göz atabilirsiniz.

İştah kabartan ciğer sote tarifi! Evde ciğer sote nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 277kal

Ciğerin yumuşacık olması için verilen tariflere sadık kalmak yeterli oluyor. Evde yapacağınız ciğer sote tarifi lokum gibi yumuşacık dokusu ve enfes tadıyla gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER

  • 500 gram dana ciğeri
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 3 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay bardağı su

TARİF

  • Tereyağı ve zeytinyağını derin ve genişçe bir tavaya alın. Tereyağı eriyince içine ince ince doğranmış kuru soğanı ve ince ince doğranmış sarımsakları atın. Soğanlar pembeleşene dek kavurun.
  • Kuşbaşı şeklinde doğradığınız ve yıkayıp süzdüğünüz ciğerleri, kavrulmuş soğanların üstüne ekleyin.
  • Hızlıca karıştırıp, kapağını kapatın, ocağın altını kısın ve bu şekilde 10 dakika pişmeye bırakın.
  • İnce ince doğranmış biberleri, kabuğu soyulup küp küp doğranmış domatesleri de ciğerlere ekleyin
  • Salçayı, 1 çay bardağı suyun içince çözdürün ve tavaya ilave edin.
  • Baharatlarını da ekleyin ve güzelce karıştırın.
  • Kapağı kapalı olarak kısık ateşte yaklaşık 20 dakika daha pişirin ve sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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