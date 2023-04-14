İştah kabartan ciğer sote tarifi! Evde ciğer sote nasıl yapılır?

Ciğer en sevilen etler arasında yer alıyor. Klasik ciğer tariflerinden sıkıldıysanız ciğer sote tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor. Bu enfes lezzetin kokusu bile iştah kabartıyor. Ciğer sote nasıl yapılır merak ediyorsanız bu ciğer sote tarifine göz atabilirsiniz.
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