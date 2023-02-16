İştah kabartan çıtır tavuk tarifi! Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?

Tavuk hem makarna hem de pilavla oldukça yakışan bir yemek. Dışarıdan alınan çıtır tavuklar ne kadar sağlıksız olsa da sevilerek tüketiliyor. Bu çıtır tavukları daha sağlıklı bir şekilde evde yapmak istiyorsanız bu çıtır tavuk tarifini denemelisiniz.
Çıtır tavuklar yediden yetmişe herkesin hayır diyemeyeceği yemekler arasında yer alıyor. Her türlü sosla ve sıcak atıştırmalıklarla uyum sağlayan çıtır tavuklar nasıl yapılır merak ediyorsanız uygulamanız gereken tarif oldukça basit.
MALZEMELER
1,5 kilogram tavuk göğsü
Sos için:
2 adet küçük boy yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı köri
1 tatlı kaşığı toz biber
1 tatlı kaşığı pul biber
2 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
Dışı için:
1 kase mısır gevreği
Kızartmak için:
2 su bardağı sıvı yağ
TARİF
Sos için tüm malzemeleri karıştırın ve koyu bir kıvam elde edin.
Tavuk göğüslerini istediğiniz şekilde doğrayın (ne çok kalın, ne ince olsun).
Tavukları sosun içine ekleyip tüm tavuklara bulaşacak şekilde karıştırın. Üzerini streçleyip 2 saat buzdolabında bekletin.
Mısır gevreklerini çok ufaltmadan rondodan geçirin.
Bekleyen tavukları gevreğe bulayıp kızgın yağa atın ve fazla kurutmadan kızartın.
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