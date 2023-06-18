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    İştah kabartan mantar sote tarifi! Mantar sote nasıl yapılır?

    18.06.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Mantar sote tarifi yemek davetlerinde renkli sunumuyla iştah kabartıyor. Oldukça sevilen lezzetlerden olan mantar sote nasıl yapılır merak ediliyor. Hem tavuk hem de etle hazırlanabilen mantar sotenin bu tarifinde tavuklu versiyonunu göstereceğiz. İşte tavuklu mantar sote tarifi...

    İştah kabartan mantar sote tarifi! Mantar sote nasıl yapılır?
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    Kaç Kişilik -
    Hazırlık Süresi -
    Pişirme Süresi dk
    Kalori/Porsiyon 255kal

    Mantar sote tarifi hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Domates çorbası ve patatesle enfes bir uyum yakalayan mantar sote tarifini herkesin denemesi gerekiyor.

    MALZEMELER

    • 3 parça tavuk göğsü
    • 300 gram mantar
    • 3 adet sivri biber ya da kapya biber
    • 2 adet soğan
    • Bir su bardağı zeytinyağı
    • Bir tatlı kaşığı hardal
    • Bir çay bardağı krema
    • Tuz ve karabiber

    TARİF

    • İlk olarak mantarları yıkayın ve ince halkalar şeklinde doğrayın.
    • Soğanları da aynı şekilde, yarım ay olacak şekilde dilimleyin.
    • Biberleri de isterseniz halka şeklinde isterseniz de julyen doğrayın.
    • Tencerede zeytinyağını ısıtın ve içine soğanları ekleyerek pişirmeye başlayın.
    • Soğanlar pembeleşmeye başladığında mantarları ve biberleri de ekleyin.
    • Tavuk göğüslerini şeritler halinde dilimleyin ve ayrı bir tavada zeytinyağında soteleyin. Ardından mantarlı karışıma ilave edin.
    • Tuz, karabiber ve hardalı da malzemelere ilave edin.
    • Birkaç dakika pişirdikten sonra son olarak kremayı da ekleyin.
    • Yüksek ateşte birkaç dakika pişirdikten sonra ocaktan alabilirsiniz.

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