İştah kabartan mantar sote tarifi! Mantar sote nasıl yapılır?

Mantar sote tarifi hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Domates çorbası ve patatesle enfes bir uyum yakalayan mantar sote tarifini herkesin denemesi gerekiyor.

MALZEMELER 3 parça tavuk göğsü

300 gram mantar

3 adet sivri biber ya da kapya biber

2 adet soğan

Bir su bardağı zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı hardal

Bir çay bardağı krema

Tuz ve karabiber

TARİF İlk olarak mantarları yıkayın ve ince halkalar şeklinde doğrayın.

Soğanları da aynı şekilde, yarım ay olacak şekilde dilimleyin.

Biberleri de isterseniz halka şeklinde isterseniz de julyen doğrayın.

Tencerede zeytinyağını ısıtın ve içine soğanları ekleyerek pişirmeye başlayın.

Soğanlar pembeleşmeye başladığında mantarları ve biberleri de ekleyin.

Tavuk göğüslerini şeritler halinde dilimleyin ve ayrı bir tavada zeytinyağında soteleyin. Ardından mantarlı karışıma ilave edin.

Tuz, karabiber ve hardalı da malzemelere ilave edin.

Birkaç dakika pişirdikten sonra son olarak kremayı da ekleyin.

Yüksek ateşte birkaç dakika pişirdikten sonra ocaktan alabilirsiniz.





AFİYET OLSUN!

