İştah kabartan mantar sote tarifi! Mantar sote nasıl yapılır?

Mantar sote tarifi yemek davetlerinde renkli sunumuyla iştah kabartıyor. Oldukça sevilen lezzetlerden olan mantar sote nasıl yapılır merak ediliyor. Hem tavuk hem de etle hazırlanabilen mantar sotenin bu tarifinde tavuklu versiyonunu göstereceğiz. İşte tavuklu mantar sote tarifi...
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