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Istakoz nasıl yazılır? Istakoz mu istakozu mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
16.01.2025 19:24
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Kelime haznesi en fazla olan dillerin başında Türk dili gelmektedir. Dilimizi oluşturan sözcük sayısının bir hayli fazla olması, bazı zamanlarda yazım hatalarının görülmesine neden olabilmektedir. Ayrıca yaşanılan bölgenin şivesindeki farklılıklarda bu hataların ortaya çıkmasında önemli bir etken olmaktadır. Türkçemizde pek çok kişi tarafından yaygın olarak yazımında hata yapılan sözcüklerden biri ıstakoz kelimesidir. Peki, ıstakoz nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Istakoz nasıl yazılır? Istakoz mu istakozu mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Istakoz, kabuklu ailesine mensup olup, denizlerde yaşamını sürdüren bir böcek türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplamda 10 ayağa sahip olan bu canlıların eti beyaz olduğundan birçok kişi tarafından lezzetli bulunmaktadır. Istakoz sözcüğü yazımında en sık karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Herhangi bir kelimenin doğru yazımı konusunda ikileme düşüldüğünde Türk Dil Kurumunun oluşturduğu güncel Türkçe sözlük sayfası devreye girmektedir.

Istakoz nasıl yazılır?

Istakoz kelimesi deniz ürünleri denildiğinde balıktan sonra ilk akla gelen ürünlerden biridir. Istakoz kelimesini çoğu kişi telaffuz ederken doğru bir şekilde kullanmakta ama yazıya aktarırken yazım hatası yaparak yazmaktadır. Bu noktada ıstakoz yazımı ile ilgili doğru bilgilere ulaşmak ve bu sözcüğü yazılı iletişimlerde doğru bir şekilde kullanmak için sözlük sitelerinden yararlanılmaktadır.

Türk Dil Kurumu insanların dilimizi var eden sözcükleri doğru bir şekilde kullanabilmesi için Türkçe sözlük kılavuzu sitesini oluşturmuştur. Bu site üzerinden ıstakoz kelimesinin yazım stilini, sesli okunuşunu öğrenmek ve hangi anlamları taşıdığı bilgisine ulaşmak son derece kolaydır. Bu bağlamda ıstakoz TDK’ye göre manası şöyledir:

  • (İsim / Hayvan Bilimi) Kabuklu grubuna giren, denizlerde yaşamını sürdüren, beyaz eti için avlanan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç halinde gelişmiş olan iri bir böcek.

Istakoz mu istakozu mu?

Istakoz kelimesi gündelik konuşma dilinde bazı zamanlarda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Kökeni Rumca olan bu sözcük pek çok kullanıcı tarafından yazışmalarda “istakozu” şeklinde kullanılmaktadır. Ancak TDK açısından bu yazım şekli doğru olmamaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmış olan güncel Türkçe sözlük sitesinde yer alan bilgilere bakıldığında bu kelimenin doğru kullanımı her zaman “ıstakoz” şeklindedir. Istakoz kelimesinin içinde geçtiği “tatlısu ıstakozu, ıstakoz ağı” gibi çeşitli birleşik sözcüklerde bulunmaktadır.

Yazılı iletişimlerde kendimizi en iyi şekilde ifade edebilmek için kullandığımız sözcüklerin doğru yazım biçimlerini öğrenmemiz gerekmektedir. Buna göre ıstakoz doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Istakoz (doğru kullanım)
  • İstakozu (yanlış kullanım)
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