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İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı imaj tazeledi

10.12.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla her zaman gündem olan Şeyma Subaşı, Las Vegas'ta geçirdiği günlerin ardından İstanbul'a döndü. Ailesiyle vakit geçiren Subaşı imaj tazeledi.

İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı imaj tazeledi

Son olarak kızı Melisa'nın kendisinde kalması gerektiğini söyleyerek Acun Ilıcalı ile ters düştüğü sinyalini veren Şeyma Subaşı ülkeye dönüş yaptı.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisiyle de sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Las Vegas tatilinin ardından ailesini görmek için İstanbul'a döndü.

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İstanbul'a döner dönmez soluğu kuaförde alan Şeyma Subaşı imaj tazeledi. Düz saçlarını dalgalı yapan Şeyma Subaşı yeni halini de paylaştı. Şeyma Subaşı'nın bu hali takipçilerini ikiye böldü.

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Subaşı'na bir kısım takipçisi beğeni yağdırırken bir kısım ise "Düz daha iyiydi" yorumlarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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