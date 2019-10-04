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İstanbul'a gelen Iraklı iş adamı kayıplara karıştı!

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YAŞAM  | 04.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Yatırım yapmak için Irak'tan Türkiye'ye gelen işadamı Majid Kareem Tuama, 10 Eylül'de kayıplara karıştı. En son Esenyurt'ta bir kişi ile buluştuğu belirlenen Tuama'dan 10 Eylül'den bu yana haber alamayan yakınları, Türkiye'ye gelerek kayıp başvurusunda bulundu.

Irak'ın Necef Kenti'nde yaşayan Majid Kareem Tuama, yatırım için daire almak amacıyla yanına aldığı 80 Bin Dolar ile 7 Eylül'de İstanbul'a geldi. Bağcılar Mahmutbey'de bir otele yerleşen Tuama, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yapımı devam eden inşaat projelerinden değeri 840 bin doları bulan 5 tane daire almak için anlaştı ve bu daireler için bir miktar kapora bıraktı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Daire alım işlemleri sürerken 10 Eylül'de Esenyurt'ta bir kafede Suriyeli olduğu iddia edilen bir kişi ile buluşan Majid Kareem Tuama, o tarihten itibaren kayıplara karıştı. Kafeden, buluştuğu kişi ile çıkan Tuama, bir süre sonra yakınlarını arayarak para istedi. Tuama sonrasında ise parayı ileri bir tarihte göndermelerini istedi ve telefonu kapattı. Bu durum üzerine yakınları, Tuama'yı aradı ancak bir türlü ulaşamadı. Ağabeyinin başına bir şey geldiğini düşünen kardeşi Mohammed Kareem Tuama, 14 Eylül'de Türkiye'ye geldi.

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IRAK İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU DA DEVREYE GİRDİ

Ağabeyinin kaldığı otele giden ancak ağabeyinin otelden ayrılıp bir daha geri dönmediğini öğrenen Mohammed Kareem Tuama, kaçırıldığını düşündüğü ağabeyi için polise ve savcılığa giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, Majid Kareem Tuama'nın Esenyurt'ta kafede bir kişi ile buluştuğunu ve bir süre sonra kafeden buluştuğu kişi ile ayrıldığını tespit etti. Ancak ne Majid Kareem Tuama'ya ne de buluştuğu kişiye ulaşılabildi. Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili Irak İstanbul Başkonsolosluğu da devreye girdi.

"840 BİN DOLARLIK YATIRIM YAPMAK İSTİYORDU"

Mohamed Kareem Tuama, ağabeyinin kayıplara karışması ile ilgili olarak arkadaşı Attila Gani aracılığıyla açıklama yaptı.

Gani yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Arkadaşımız Irak vatandaşı ve Necef kentinden. Kendisi Irak'ta müteahhit, parasını burada değerlendirmek istiyor. Burada 5 ayrı projeden daire alıyor. Kardeşini arayarak 35 Bin Dolar para istiyor. Kardeşi, ağabeyinin sesinden şüpheleniyor. Ona, şuan para gönderemeyeceğini her yerin kapalı olduğunu söylüyor. Yarım saat sonra kardeşine mesaj atarak parayı göndermesine gerek kalmadığını bir hafta sonra gönderebileceğini söylüyor. Ondan sonra ağabeyinin telefonları kapanıyor. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Arkadaşımız, ağabeyinin kaldığı oteli arıyor ancak otelden ayrıldığını öğrenince Türkiye'ye geldi. Karakola başvurdu. Savcılığa bildirdik. Bir haber alamadık. Toplamda 840 Bin Dolarlık yatırım yapmak istiyor."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul ıraklı iş adamı Esenyurt

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