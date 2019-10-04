İstanbul'a gelen Iraklı iş adamı kayıplara karıştı!

Irak'ın Necef Kenti'nde yaşayan Majid Kareem Tuama, yatırım için daire almak amacıyla yanına aldığı 80 Bin Dolar ile 7 Eylül'de İstanbul'a geldi. Bağcılar Mahmutbey'de bir otele yerleşen Tuama, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yapımı devam eden inşaat projelerinden değeri 840 bin doları bulan 5 tane daire almak için anlaştı ve bu daireler için bir miktar kapora bıraktı.

KAYIPLARA KARIŞTI



Daire alım işlemleri sürerken 10 Eylül'de Esenyurt'ta bir kafede Suriyeli olduğu iddia edilen bir kişi ile buluşan Majid Kareem Tuama, o tarihten itibaren kayıplara karıştı. Kafeden, buluştuğu kişi ile çıkan Tuama, bir süre sonra yakınlarını arayarak para istedi. Tuama sonrasında ise parayı ileri bir tarihte göndermelerini istedi ve telefonu kapattı. Bu durum üzerine yakınları, Tuama'yı aradı ancak bir türlü ulaşamadı. Ağabeyinin başına bir şey geldiğini düşünen kardeşi Mohammed Kareem Tuama, 14 Eylül'de Türkiye'ye geldi.

IRAK İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU DA DEVREYE GİRDİ



Ağabeyinin kaldığı otele giden ancak ağabeyinin otelden ayrılıp bir daha geri dönmediğini öğrenen Mohammed Kareem Tuama, kaçırıldığını düşündüğü ağabeyi için polise ve savcılığa giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, Majid Kareem Tuama'nın Esenyurt'ta kafede bir kişi ile buluştuğunu ve bir süre sonra kafeden buluştuğu kişi ile ayrıldığını tespit etti. Ancak ne Majid Kareem Tuama'ya ne de buluştuğu kişiye ulaşılabildi. Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili Irak İstanbul Başkonsolosluğu da devreye girdi.