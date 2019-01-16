İstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri için kurulan mahalle seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. İlk ziyaretlerini Murat Çeşme, Türkoba, Ulus mahallelerindeki seçim bürolarına yaptı. Başkan Uysal’a ziyaretlerde AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, İlçe Meclis Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ile Mahalle Başkanları eşlik etti. Başkan Uysal, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Mevlüt Uysal, seçim bürolarında yaptığı konuşmalarda, Büyükçekmece’nin uzun yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığını ve önümüzdeki yerel seçimlerde 'Hizmet Belediyeciliği'ne kavuşacağını söyledi.

“EN ÇOK ÇALIŞAN BEN OLACAĞIM”

Başkan Uysal, 31 Mart'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu ve bir yandan da Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olarak sahada seçim çalışmalarını yürüteceğini ifade ederek, "Ben 39 İlçe belediye başkan adayı arasında en çok çalışan ben olacağım bunun sözünü veriyorum. Sizlerden de isteğim 39 ilçe içerisinde teşkilatımız en çok çalışan teşkilat olmalı. İlçemizde 35 seçim irtibat bürosu açtık. Büyükçekmece ile ilgili olarak bütün çalışmaları tamamladık. Bu yerel seçimlerde inşallah farkla kazanacağız. Bunun için de tüm seçmenlerimizle birebir irtibat halinde olmamız gerekiyor. 2,5 ay boyunca gece-gündüz demeden çalışacağız. Seçim bürolarımızı toplumumuzun her yaştan ve kesimden insanları ağırlayıp bilgi verebileceğimiz yerler olarak kullanacağız. Mahallelerimizi sokak sokak, ev ev gezerek hizmetlerimizi anlatıp onları ikna etmeye çalışacağız” diye konuştu.