İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Beykoz'da ikamet eden bölge halkının Kadıköy merkezde bulunan sağlık tesisleri, sosyo kültürel mekanlar, ticari fonksiyonlar gibi alanlara erişiminin alternatif toplu ulaşımla da sağlanması amacıyla Beykoz-Kadıköy arasında yeni bir taksi dolmuş hattı teklifini kabul etti.

Hat adı:D65 Kadıköy-Beykoz taksi dolmuş hattının detayları

İlk durak: Kadıköy Rıhdım Caddesi-Mühürdar Fuat Sokak kesişimi(1 araç)

Ara durak:Çayır Caddesi-Azadaler Sokak Kesişimi(2 araç)

Son Durak:Beykoz Akbaba Caddesi-Emin Ali Gürkan Sokak kesişimi(2 araç)

Araç sayısı: 10 araç

Ücret:8 TL

Hattın gidiş güzergahı:Kadıköy Rıhtım Caddesi-Mühürdar Fuat Sokak kesişimi-Orgeneral Şahap Gürler Caddesi- Dr. Eyüp Aksoy Caddesi-Nuh Kuyusu Caddesi-Mahir iz Caddesi-Aka Gunduz Sokak-Kısıklı Caddesi-Oymacı Sokak-Burhaniye Abdullahağa Caddesi-Beybostanı Sokak--Yahboyu Caddesi- Çengelköy Caddesi-Kuleli Caddesi-Vaniköy Caddesi-Kandilli Caddesi-Kandilli Göksu Caddesi-Küçüksu Caddesi-Sadri Alışık Caddesi-Çamldere Sokak-Cuma Yolu Caddesi-Körfez Caddesi-Barış Manço Caddesi-Halıde Edip Adıvar Caddesi- Piri Reis Caddesi-Çubuklu Caddesi-Şehit Ersin Güner Caddesi-Barbaros Caddesi-Saip Molla Caddesi-Kelle İbrahim Caddesi-Fevzi Paşa Caddesi-Ahmet Mithat Caddesi-Çayır Caddesi-Akbaba Caddesi-Emin Ali Gürkan Sokak Kesişimi