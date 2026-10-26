NASA’nın Artemis III görevinde kritik hazırlık: 2027’de Dünya yörüngesinde Ay’a iniş araçları test edilecek

NASA’nın Artemis programı kapsamında gerçekleştireceği Artemis III görevi, astronotların Ay yüzeyine dönüşünden önce önemli teknolojilerin ve operasyonel süreçlerin uzay ortamında sınanmasını sağlayacak. 14 gün sürmesi planlanan görevde, üç farklı roketle fırlatılan üç uzay aracı ortak operasyonlar gerçekleştirecek.

Görevde NASA astronotları Randy Bresnik, Frank Rubio ve Andre Douglas ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano yer alacak. Dört astronot, Orion uzay aracıyla alçak Dünya yörüngesine ulaşarak Blue Origin ve SpaceX’in geliştirdiği insanlı Ay’a iniş sistemlerinin test modelleriyle bir dizi çalışma gerçekleştirecek.

NASA, bu operasyonlarla uzay araçlarının birbirleriyle uyumunu değerlendirmeyi, donanımların performansını doğrulamayı ve gelecekteki insanlı Ay görevlerinde karşılaşılabilecek riskleri azaltmayı amaçlıyor.

NASA İLK KEZ ÜÇ FARKLI UZAY ARACINI ORTAK GÖREVDE TEST EDECEK

Artemis III, daha önceki Artemis görevlerinden önemli bir yönüyle ayrılıyor. Önceki görevlerde NASA’nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion uzay aracı kullanılırken Artemis III kapsamında üç farklı ağır yük roketiyle üç ayrı uzay aracı fırlatılacak.

NASA Artemis Programı Müdürü Jeremy Parsons, Dünya yörüngesinde gerçekleştirilecek her aşamanın astronotları yeniden Ay’a göndermeden önce riskleri azaltmak üzere tasarlandığını belirtti.

Parsons, üç uzay aracının üç farklı roketle fırlatılacağını ve birlikte nasıl çalıştıklarının test edileceğini vurgulayarak NASA’nın daha önce böyle bir operasyon gerçekleştirmediğini ifade etti. Parsons’a göre bu görevden elde edilecek her deneyim, 2028 yılında Ay’a insanlı iniş gerçekleştirme hedefine katkı sağlayacak.

İLK AŞAMADA BLUE ORİGİN’İN AY’A İNİŞ ARACI KULLANILACAK

Artemis III görevinin ilk aşamasında Blue Origin, Blue Moon Mark 2 adlı Ay’a iniş aracının test modelini Dünya’dan yaklaşık 273 mil (237 deniz mili) yükseklikteki dairesel alçak Dünya yörüngesine gönderecek.

Uzay aracının yörüngede 30 güne kadar kalabilmesi, görev takviminde esneklik sağlayacak.

NASA, Blue Moon test aracının fırlatılmasının ve ortak operasyonlara hazır olduğunun doğrulanmasının ardından birkaç gün içinde Orion’u Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden SLS roketiyle fırlatmayı planlıyor.

Orion, fırlatılmasının ardından başlangıçta 18 × 1.122 mil (16 × 975 deniz mili) değerlerinde eliptik bir Dünya yörüngesine girecek. Daha sonra servis modülünü kullanarak gerçekleştireceği manevralarla yaklaşık 345 mil (300 deniz mili) yükseklikteki dairesel yörüngeye geçecek.

Bu aşama, uzay aracının sıcaklık koşullarının dengelenmesini sağlayacak. Ardından Orion, Blue Moon test aracıyla buluşmak üzere yörünge manevralarına devam edecek.

Görevin ilk iki gününde astronotlar Orion’un sistemlerini kontrol edecek, yakın mesafe operasyonlarına hazırlanacak ve Blue Moon ile gerçekleştirilecek ilk kenetlenme için kademeli olarak konumlanacak.

ASTRONOTLAR BLUE MOON’UN İÇİNE GİREREK SİSTEMLERİ İNCELEYECEK

Orion’un Blue Moon test aracıyla kenetlenmesi, NASA’ya Orion ile ticari bir Ay’a iniş aracının uzayda birlikte nasıl çalıştığını değerlendirme fırsatı sunacak.

Mühendisler, iki uzay aracındaki yazılımların, yönlendirme sistemlerinin, haberleşme altyapılarının ve operasyonel prosedürlerin gerçek uzay koşullarındaki performansını inceleyecek.

Kenetlenmenin ardından astronotlar yaklaşık iki gün boyunca Blue Moon test aracında değerlendirmeler gerçekleştirecek.

Mürettebat, kapağı açarak Blue Moon test aracının içine girecek. Astronotlar burada kabin ortamını, kontrol sistemlerini ve yaşam destek donanımlarını doğrudan inceleyecek. Ekipler ayrıca aracın gerekli atmosferi ve basıncı koruyabildiğini doğrulayacak.

Blue Moon test modeli, gelecekteki Ay görevlerinde kullanılması planlanan aviyonik sistemlerin, yazılımların, uçuş kontrol donanımlarının, mürettebat kabini teknolojilerinin ve yaşam destek işlevlerinin önemli bir bölümünü içeriyor.

Böylece bu sistemlerin uzay ortamında bütünleşik bir araç olarak nasıl çalıştığı ilk kez değerlendirilebilecek.

Bu aşamanın tamamlanmasıyla NASA, ticari bir Ay’a iniş aracının mürettebatlı ilk değerlendirmesini gerçekleştirmiş olacak.

İKİNCİ BÜYÜK TEST SPACEX STARSHİP İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Blue Origin’in test aracıyla yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Orion kenetlenmeyi sonlandıracak ve görevin ikinci büyük buluşma operasyonuna hazırlanacak.

Bu aşamada SpaceX, Starship Version 3 test aracını Florida’dan fırlatacak.

Starship’in yörüngede kalabileceği sürenin Blue Moon’a kıyasla daha kısa olması nedeniyle fırlatma görevin ilerleyen bölümünde gerçekleştirilecek.

Starship, haberleşme kapsaması için uygun olan 206 deniz mili yükseklikteki daha alçak bir yörüngeye yerleşecek. Test aracı, ön bölümüne eklenmiş bir kenetlenme sistemi taşıyacak.

Orion, iki saate kadar sürmesi beklenen bir test kapsamında Starship ile buluşup kenetlenecek.

Blue Moon testinden farklı olarak astronotlar bu aşamada Starship’in içine girmeyecek.

NASA ve SpaceX, iki uzay aracının kenetlenmiş haldeki kontrol edilebilirliğini, haberleşme sistemlerini, bütünleşik yazılım performansını ve kenetlenme ile ayrılma sırasında ortaya çıkan hareket dinamiklerini değerlendirmeyi planlıyor.

Görevde iki farklı kenetlenme düzeni de sınanacak. Orion, Blue Moon’un mürettebat kabininin yanındaki bağlantı noktasına kenetlenirken Starship ile gerçekleştirilecek operasyonda Orion’un ön kenetlenme sistemi, Starship’in burun bölümündeki sistemle hizalanacak.

Bu iki operasyon, NASA’nın birbirinden farklı iki ticari Ay’a iniş aracı tasarımıyla Orion’un nasıl çalıştığını aynı görev kapsamında incelemesini sağlayacak.

ORİON’DA BİLİMSEL DENEYLER VE EK TESTLER YAPILACAK

Starship ile gerçekleştirilecek çalışmaların ardından Orion ve mürettebatının Dünya yörüngesinde beş güne kadar ek süre geçirmesi mümkün olacak.

NASA, bu süreyi gelecekteki Artemis görevlerine katkıda bulunacak çeşitli testler için kullanmayı planlıyor.

Çalışmalar kapsamında Orion Mürettebat Hayatta Kalma Sistemi giysileri yeniden değerlendirilecek. Ayrıca kenetlenme sensörleri test edilecek, akustik ve termal ölçümler yapılacak, insan faktörlerine yönelik incelemeler ile bilim ve teknoloji gösterimleri gerçekleştirilecek.

NASA tarafından yürütülen bazı araştırmalar, Artemis II kapsamında yapılan çalışmaları temel alarak gelecekteki derin uzay görevleri için ek veriler toplayacak.

Astronotlar ayrıca görev kontrol merkeziyle doğrudan iletişim kuramadıkları durumlarda sağlık değerlendirmelerini nasıl gerçekleştirebileceklerini araştıran bir kavram kanıtlama çalışması yürütecek.

Bu yeteneğin, gelecekte Ay yüzeyinde ve Dünya’dan daha uzak bölgelerde gerçekleştirilecek insanlı görevler açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

AY ÖRNEKLERİNİN DÜNYA’YA GETİRİLMESİ İÇİN DE HAZIRLIK YAPILACAK

NASA, görev sırasında hücre biyolojisiyle ilgili bir deney gerçekleştirmeyi de planlıyor.

Araştırmacılar ayrıca gelecekte Ay’dan toplanacak örneklerin Dünya’ya geri getirilmesine yönelik yaklaşımları sınayacak.

Bu kapsamda örneklerin iniş sonrasında nasıl taşınabileceği, teslim alınabileceği ve korunacakları tesislere nasıl aktarılabileceği değerlendirilecek.

Ekipler, gelecekteki Ay görevlerinde olası kirlenme risklerinin daha iyi anlaşılması amacıyla Orion’un ortamını da inceleyecek.

Görev sırasında Dünya ve Güneş gözlemleri gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar, astronotların gözlem becerilerini geliştirmesine katkıda bulunurken Orion’un yörüngedeki konumundan da yararlanılmasını sağlayacak.

Orion’da bitki tohumları da taşınacak. Bu tohumlar, görev sonrasında bilimsel araştırmalar ve eğitim faaliyetleri için kullanılabilecek.

Görev planlayıcıları, operasyonların gerçek zamanlı ilerleyişine bağlı olarak ek testlerin gerçekleştirilebilmesi için görev takvimine esneklik de ekledi.

ARTEMİS III GÖREVİ PASİFİK OKYANUSU’NDA SONA ERECEK

Dönüş zamanı geldiğinde Orion, Dünya’ya dönüş için gerekli yörünge manevralarını gerçekleştirecek.

Astronotlar, atmosfere yeniden giriş ve denize iniş öncesinde kabini hazırlayacak.

Orion’un Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yapması planlanıyor. Uzay aracı ve mürettebat, NASA personeli ile ABD Donanması tarafından kurtarılacak.

NASA’NIN ASIL HEDEFİ 2028’DE AY’A İNSANLI İNİŞ

Artemis III kapsamında yürütülecek bütün çalışmalar, astronotların Ay yüzeyine dönüşünden önce görev risklerini azaltmayı hedefliyor.

NASA, üç farklı uzay aracını içeren karmaşık buluşma ve kenetlenme operasyonlarından elde edilecek verilerle araçların birlikte çalışabilirliğini, görev kontrol ekipleri arasındaki koordinasyonu, haberleşme altyapısını ve mürettebat operasyonlarını daha iyi değerlendirebilecek.

Görevden elde edilen deneyimler, gelecekteki Ay’a iniş planlarının geliştirilmesine ve uçuş prosedürlerinin doğrulanmasına katkı sağlayacak.

NASA, Artemis programı kapsamında Ay’ın Güney Kutbu yakınlarında giderek daha zorlu insanlı görevler gerçekleştirerek Ay’ın daha geniş bölgelerini araştırmayı amaçlıyor.

Ajansın uzun vadeli hedefleri arasında Ay yüzeyinde kalıcı insan varlığı oluşturmak ve Mars’a gerçekleştirilecek ilk insanlı görev için ajansın attığı temelleri güçlendirmek de bulunuyor.

Kaynak: NASA