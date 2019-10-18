Mynet Trend

İstanbul Arnavutköy'de iğrenç olay! 14 yaşındaki kıza cinsel saldırı

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.10.2019 22:41 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy'de 14 yaşındaki Suriyeli bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Arnavutköy'de iğrenç olay! 14 yaşındaki kıza cinsel saldırı

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk bir derneğe başvurarak, ev sahibi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Dernek yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.Ç'yi gözaltına aldı.

DİNİ NİKAH YAPTIKLARINI İDDİA ETTİ

Emniyetteki ifadesinde, kızı kendisine iki ay önce eş olarak istediğini öne süren şüpheli C.Ç, dini nikah yaptıklarını, resmi nikah yapmaması üzerine kendisinin bu suçlamayla karşılaştığını savundu.

Çocuğun annesi ise şüphelinin kızını zorla alıkoyduğunu, şikayetçi olmaları durumunda öldürülme korkusuyla kimseye bir şey söyleyemediklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. (AA)

Burun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojilerBurun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojiler
Güreş için beslediği boğa canından ettiGüreş için beslediği boğa canından etti
Şimşekler gökyüzünü aydınlattıŞimşekler gökyüzünü aydınlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Arnavutköy cinsel saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güreş için beslediği boğa canından etti

Güreş için beslediği boğa canından etti

Karabük'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Bir il onu merak ediyor! Süper Loto'da tam 13 milyon TL kazandı

Bir il onu konuşuyor! Herkes merak ediyor

'Aykırı teklif' reddedildi! AK Parti'den dikkat çeken sözler: CHP satmak istedi

'Aykırı teklif' reddedildi! AK Parti'den dikkat çeken sözler: CHP satmak istedi

Boğaziçili öğrencilerden İstiklal Marşı’na saygısızlığa tepki

Boğaziçili öğrencilerden İstiklal Marşı’na saygısızlığa tepki

Yolda karşılaştığı eşine ve baldızına dehşeti yaşattı!

Yolda karşılaştığı eşine ve baldızına dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.