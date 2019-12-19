İstanbul Bahçelievler'de feci ölüm! Üzerine tiner dökerek kendisini ateşe verdi

Olay, Bah\u00e7elievler Fevzi\u00e7akmak Mahallesi Nenehatun Sokak'ta meydana geldi. Madde ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 oldu\u011fu tespit edilen Adem B. \u00fczerine d\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fc tineri tutu\u015fturarak kendini yakt\u0131. \nYANARAK HAYATINI KAYBETT\u0130\nAdem B. yanarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi s\u00fcr\u00fcyor.\n \u0130stanbulkart'ta yeni d\u00f6nem! \u0130ndirimli olarak resmen ba\u015flad\u0131E\u015fini ve k\u0131z\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc, mahkemede son s\u00f6z\u00fc bu oldu!Tahta par\u00e7as\u0131 g\u00f6\u011fs\u00fcne sapland\u0131!
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