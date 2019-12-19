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İstanbul Bahçelievler'de feci ölüm! Üzerine tiner dökerek kendisini ateşe verdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.

Olay, Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Nenehatun Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu tespit edilen Adem B. üzerine döktüğü tineri tutuşturarak kendini yaktı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Bahçelievler intihar

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
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ulan şu acıdan bile siyaset çıkardın ya haram olsun sana
@pijelybomm düzeni kim bozdu o zaman ? ADARİ sana diyorum kim bozdu düzeni bu olayı geç intihar ve ekonomi haberlerine çok değil son 5 yıl bi'bak
@pijelybomm siyasileri bu kadar savunacağına kişisel ve halksal hak ve özgğrlüklerini, hukuku savunsaydın bugün bu ve benzeri bir çok olay meydana gelmezdi. hani ne oldu idam cezaşarı. siyasilerin çocuklarına verilen desteğin sadece milyonda biri bu madde bağımlısına verilse elinden tutulup mecburi tedavi edilse belki bugün yaşıyor olurdu. madde kullanana ne yapılıyor para cezası. acaba devlet kendine mi çalışıyor yoksa madde kullanana mı?
madde bağımlısı diyip gecmemek gerek devletin bu insanlara yardim eli uzatması gerek .
siyasetçiler yer yer yer sıradan vatandaş çaresizlikten intahar eder
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