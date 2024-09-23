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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Temiz Toplum, Temiz Tribün" protokolüne imza attı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.09.2024 22:27
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Başakşehir Kaymakamlığı ve Başakşehir Belediyesi ile sosyal sorumluluk programı protokolü imzaladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Temiz Toplum, Temiz Tribün" protokolüne imza attı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 'Temiz Toplum, Temiz Tribün' sloganını kullanarak, Başakşehir Kaymakamlığı ve Başakşehir Belediyesi ile birlikte, ilçemizde yer alan okullarda toplumsal değerlerin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşması amacıyla, sosyal sorumluluk programı protokolü imzaladı. Bu protokol ile Başakşehir ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan öğrencileri, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sporu tabana yaymak, spor seyircisi kültürü oluşturmak, gençlerin sosyal ortamlarda daha katılımcı ve duyarlı hale gelmelerine katkı sağlamak, öğrencilerin aileleriyle spor müsabakaları izleyerek birlikte kaliteli zaman geçirmelerine destek olmak amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İmza töreninde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun ve Başakşehir Belediyesi İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Selim Çelebi'nin yer aldığı aktarıldı.

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Başakşehir
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