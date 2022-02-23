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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

23.02.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı ve çevresini sis kapladı.

Yağışlı ve kapalı havanın etkili olduğu kentte, İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün büyük bir kısmı sise büründü.

Sürücüler, sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle köprülerde kontrollü ilerliyor.

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