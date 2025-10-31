İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP lideri Özgür Özel'in bahisçi hakemler iddiasını ihbar kabul etti ve soruşturma açtı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bahisçi hakemler skandalına dair açıklamaları üzerine re’sen soruşturma başlattı.

AÇIKLAMA GELDİ!

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde 'İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5.5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış' şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır."

BAHİS OYNAYAN HAKEMLERİN CEZALARI BELLİ OLDU!

Üst Klasman Hakemlerine verilen cezalar:

• Egemen Artun - 10 ay hak mahrumiyeti.

• Mehmet Ali Özer - 8 ay hak mahrumiyeti.

• Mertcan Tubay - incelemenin devamı.

• Melih Kurt - incelemenin devamı.

• Muhammed Selim Özbek - 8 ay hak mahrumiyeti.

• Yunus Dursun - 10 ay hak mahrumiyeti.

• Zorbay Küçük - incelemenin devamı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KIBRIS İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki mitingde konuşan Özgür Özel, gündemi sarsacak bir iddia da bulunarak, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş, yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye'yi başlatacak” ifadelerini kullanmıştı.