İstanbul'da art arda inişe geçtiler! İzleyenler dehşete kapıldı

\u0130stanbul'da, sabah erken saatlerden itibaren etkili olan \u015fiddetli r\u00fczgar ini\u015fe ge\u00e7en u\u00e7aklar\u0131 da etkiledi.\nR\u00fczgar\u0131n etkisi ile be\u015fik gibi sallanan u\u00e7aklar, inmekte g\u00fc\u00e7l\u00fck ya\u015fad\u0131. Ya\u015fanan o anlar ise kameralara yans\u0131d\u0131.\n\n\nMe\u011fer hepsini planlam\u0131\u015f! Asans\u00f6rde \u015fok g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerKovalad\u0131\u011f\u0131 ay\u0131dan bak\u0131n nas\u0131l \u00f6z\u00fcr diledi!Po\u015fetleri giyip soka\u011fa \u00e7\u0131k\u0131yor! Sebebi \u00e7ok ilgin\u00e7
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