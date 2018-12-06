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İstanbul'da art arda inişe geçtiler! İzleyenler dehşete kapıldı

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YAŞAM  | 06.12.2018 11:38 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inmeye çalışan uçakların adeta beşik gibi sallanması kameraya yansıdı.

İstanbul'da, sabah erken saatlerden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar inişe geçen uçakları da etkiledi.

Rüzgarın etkisi ile beşik gibi sallanan uçaklar, inmekte güçlük yaşadı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Atatürk Havalimanı uçak

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