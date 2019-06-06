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İstanbul'da bayramın son gününde iskele ve vapurlar doldu taştı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2019 15:12 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar vapurlara akın etti. Bayramın son gününde de Eminönü iskelelerinde yoğunluk yaşandı. Sıcak havaya rağmen saatlerce bekleyen kalabalık ve tıklım tıklım yolculuk yapılan vapurlar havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar bayramın son gününde de iskelelere akın etti. Şehir Hatları'nın ücretsiz oluşunu fırsat bilen vatandaşlar İstanbul’un farklı bölgelerine vapurla gitmek için Eminönü İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

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VAPURLAR TIKLIM TIKLIM DOLDU

Sıcak havaya rağmen saatlerce vapur sırası bekleyenler, vapurları da tıklım tıklım doldurdu. İskelelerde yaşanan yoğunluk ve tıklım tıklım dolan vapurlar havadan görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul bayram yoğunluk

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