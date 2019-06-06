İstanbul'da bayramın son gününde iskele ve vapurlar doldu taştı

Ramazan Bayramı'nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar bayramın son gününde de iskelelere akın etti. Şehir Hatları'nın ücretsiz oluşunu fırsat bilen vatandaşlar İstanbul’un farklı bölgelerine vapurla gitmek için Eminönü İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

VAPURLAR TIKLIM TIKLIM DOLDU

Sıcak havaya rağmen saatlerce vapur sırası bekleyenler, vapurları da tıklım tıklım doldurdu. İskelelerde yaşanan yoğunluk ve tıklım tıklım dolan vapurlar havadan görüntülendi. (İHA)





