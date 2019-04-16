İstanbul'da bugün çok sayıda yol trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, bugün (16 Nisan Salı) gerçekleştirilecek olan 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı için kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, saatleri ve alternatif güzergahlara yer verildi. Buna göre saat 06.00 itibariyle Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Meydan ve At Meydanı, Dalbastı Sokak, Torun Sokak, Küçük Ayasofya Caddesi, Aksakal Sokak trafiğe kapatılacak.

Bisiklet turu nedeniyle saat 10.00 itibariyle trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Çatladıkapı sahil kuzey U dönüşlerinden sahil güneye dönüş, Galata Köprüsü Çatladıkapı ışıklar arası yarış parkuruna göre kısa süreli kapama yapılacaktır. Sahil Kennedy Caddesi güney yoldan gelen akım, Çatladıkapı m-oil mevkiinden U dönüşü yaptırılacak, U dönüşlerinden Sirkeci istikameti, Avrasya Tüneli'nden gelen akım Yenikapı’dan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na yönlendirilecek, Ragıp Gümüş Pala Caddesi Unkapanı köprü istikameti, Mürsel Paşa Caddesi kadın eserleri müzesinden akım U çektirilip geri çevrilecek. Galata Köprüsü Eminönü istikameti, Atatürk Köprüsü Aksaray istikameti, Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti, Gazi Mustafa Paşa Caddesi Aksaray istikameti, Sahil Kennedy Caddesi kuzey istikameti (Galata Köprüsü ile eski havalimanı caddesi Havuzlu Kavşak arasında kalan cadde ve sokaklar),Rauf Orbay Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti, Atatürk Havalimanı Caddesi D-100 istikameti, Atatürk Havalimanı Caddesi'nden E5 kuzey yan yol bağlantı, Basın Ekspres yolundan D-100 kuzey yan yol ve transit yola katılım, D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından D-100 Sefaköy istikametine verilmeyip, Basın Ekspres ve Atatürk Havalimanı istikametine verilecek. D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından Haramidere asfaltı arası güzergâha bağlanan cadde ve sokaklar, yukarıda belirtilen güzergâhlara bağlanan cadde ve sokaklar uygun noktalardan bisiklet turu tedbirleri bitinceye kadar kapatılacak".