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İstanbul'da can pazarı! Balkona çıkıp yardımın gelmesini beklediler!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.03.2019 04:06 | Son Güncelleme

Şişli’de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 3 kişi mahsur kaldı. Balkona çıkarak korku ve endişe içinde yardım bekleyen bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen abla ve kardeşe itfaiye eri kendi oksijen maskesini vererek dışarı çıkardı.

İstanbul'da can pazarı! Balkona çıkıp yardımın gelmesini beklediler!

Yangın, saat 02:00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Daireden çıkan yoğun dumanlar nedeniyle daire içerisinde kalan ve abla ile kardeş olduğu öğrenilen 2 kadın balkona çıkarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaya girerek binanın üst katlarında mahsur kalanları aşağıya indirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

BALKONA ÇIKARAK YARDIM BEKLEDİLER

Gece saatlerinde çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Dumandan etkilenen bina sakinleri balkona çıkarak kurtarılmayı beklerken, abla ve kardeş olduğu öğrenilen iki kadın ise kurtarılmayı bekledi. Korkulu gözlerle kurtarılmayı bekleyen kardeşini ise ablası sarılarak teselli ettiği görüldü.

İTFAİYE ERİ KENDİ OKSİJEN MASKESİNİ VERDİ

Yoğun duman nedeniyle evlerinin balkonuna çıkarak kurtarılmayı bekleyen abla ile kardeş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri balkonda kurtarılmayı bekleyen abla ile kardeşe kendi maskesini vererek nefes almalarını sağladı. Daha sonra aşağıya indirilen bina sakinleri sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, daire içerisinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)

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Şişli istanbul yangın

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