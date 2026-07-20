İstanbul'da denize girecekler dikkat! Kalitesi "mükemmel" plajlar listelendi

İstanbul'da yaz sıcakları etkisini artırırken denize girmeyi planlayanlara sevindiren haber geldi. Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi kapsamında yayımladığı son analiz sonuçlarına göre, kent genelindeki 67 plajın deniz suyu kalitesi "mükemmel" seviyede çıktı.

EN FAZLA "MÜKEMMEL" PLAJ ŞİLE'DE

Yapılan analizlere göre deniz suyu kalitesi bakımından en yüksek seviyeye ulaşan plajların başında Şile geldi. İlçede 21 plaj "mükemmel" sınıfına girdi.

Şile'yi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü takip etti.

CADDEBOSTAN PLAJI DA LİSTEDE

Deniz suyu kalitesinin en iyi çıktığı noktalardan biri de Caddebostan Plajı oldu. Plajda belirli aralıklarla alınan su numuneleri laboratuvar ortamında analiz edilerek kalite sınıfı belirleniyor.

Sahile gelen vatandaşlar ise temiz denizden memnun olduklarını ifade etti. Caddebostan'ın ulaşım kolaylığı, temiz suyu ve serin deniziyle yaz aylarında en çok tercih edilen noktalardan biri olduğu belirtildi.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Uzmanlar, termometrelerin birçok bölgede 30 derecenin üzerine çıkacağını, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın ise yer yer 50 dereceye yaklaşabileceğini belirterek özellikle günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarıda bulundu.