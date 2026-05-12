İstanbul'da endişelendiren görüntü: Dokunması bile tehlikeli!

İstanbul’da bir vatandaş, temas edilmesi halinde hem insanlar hem de hayvanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen çam kese tırtıllarının şehir merkezine kadar yayıldığını görüntüledi. Özellikle köpekler için büyük risk taşıdığı bilinen tırtılların yol kenarında ve ağaçlık alanlarda görülmesi endişe yarattı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bölgede çok sayıda çam kese tırtılının hareket ettiği görüldü. Daha önce genellikle ormanlık alanlarda rastlanan bu canlıların artık yerleşim yerlerine kadar inmesi tedirgin etti.

HAYVANLARIN DİLİNDE ÇÜRÜMEYE YOL AÇIYOR

Çam kese tırtıllarının üzerinde bulunan yakıcı tüyler, temas halinde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Özellikle köpek ve kedilerin bu tırtıllara dokunması ya da ağzına alması durumunda dilde yara, çürüme ve doku kaybı gibi ağır sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bazı vakalarda acil müdahale edilmediğinde hayati risk oluşabiliyor.

Yetkililer, vatandaşların tırtıllara çıplak elle dokunmaması, çocukların ve evcil hayvanların çamlık alanlarda dikkatle takip edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

ÇAM KESE TIRTILI NELERE SEBEP OLUR?

Çam kese tırtılı (Thaumetopoea pityocampa), hem doğa hem de canlı sağlığı üzerinde ciddi etkileri olan, özellikle bahar aylarında sıkça karşımıza çıkan bir canlıdır.

Tırtıllar ağacın iğne yapraklarını yiyerek beslenirler. Bu durum ağacı doğrudan kurutmasa da büyümesini yavaşlatır ve direncini kırar.

Yapraksız kalan ve zayıflayan ağaçlar, kabuk böcekleri gibi diğer zararlıların saldırısına açık hale gelir; bu da ağacın ölümüne neden olabilir.

Ağaçlar üzerinde beyaz, pamuksu keseler oluşturarak kötü bir görüntüye sebep olurlar.

HEM İNSAN HEM DE HAYVANLARA ZARAR VERİYOR

Tırtılların üzerindeki binlerce küçük tüy (ayna kılları), zehirli bir protein içerir. Bu kıllar havayla bile taşınabilir.

İnsanlarda temas halinde ciltte şiddetli kaşıntı, kızarıklık, döküntü ve şişlik (ürtiker) yapar. Gözle temas ederse konjonktivite, solunursa astım benzeri nefes darlığına yol açabilir.

Evzil hayvanlarda özellikle köpekler bu tırtılları kokladığında veya ağzına aldığında; dilde şişme, doku ölümü (nekroz) ve hatta anaflaktik şok gibi ölümcül sonuçlar doğabilir.

NERELERDE GÖRÜLÜR?

Çam kese tırtılı, adından da anlaşılacağı gibi belirli ağaç türlerini ve iklimleri tercih eder.

Türkiye'de en çok Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerindeki kıyı şeritlerinde ve iç kısımlarda görülür.

Başta Kızılçam olmak üzere Karaçam, Sarıçam ve bazen sedir ağaçlarında bulunurlar.

Ormanlık alanların yanı sıra bu ağaçların bulunduğu şehir içi parklar, sitelerin bahçeleri ve yol kenarlarındaki ağaçlarda sıkça rastlanır.

Eğer yerde bir zincir gibi birbirine eklenmiş şekilde yürüyen tırtıllar görürseniz veya ağaçlarda beyaz pamuksu keseler fark ederseniz, kendinizi ve evcil hayvanınızı bu bölgeden uzak tutun. Temas durumunda bölgeyi ovalamadan bol suyla yıkayın ve bir sağlık kuruluşuna/veterinere başvurun.

