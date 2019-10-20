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İstanbul'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.10.2019 09:17 | Son Güncelleme

İstanbul’da dün etkili olan sis, ardında masalsı kareler bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Levent'de bulunan gökdelenler ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü sis içinde eşsiz görüntüler oluşturdu.

Dün İstanbul’u etkisi altına alan yoğun sis, vapur seferlerin iptal olmasına neden olurken ardından kartpostallık görüntüler bıraktı. Gün doğumuyla birlikte etkisini kaybetmeye başlayan sis öğle saatlerine kadar şehir merkezinde etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde havadan çekilen görüntülerde köprünün yer yer sisin içinde kaybolduğu gözüküyor. Köprünün bazı zamanlar sadece ayaklarının uç kısmı gözüküyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Levent tarafında kayıt edilen görüntüler de ise gökdelenlerin arasından süzülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu. Gökdelenlerin bir sadece yüksek kısımlarının gözükmesi masalsı görüntüler oluşturdu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yoğun sis nedeniyle büyük bir kısmı tamamen kayboldu. Köprüde ilerleyen araçlar yer yer zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul sis

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