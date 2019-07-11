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İstanbul'da feci görüntü! Kamyondan fırlayan lastik küçük çocuğa çarptı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 11.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de kamyon lastiği annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen çocuğa çarparak yaraladı.

Olay Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana geldi. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen kamyon lastiği, kaldırım kenarında annesi ile birlikte bekleyen minik bir çocuğa çarptı.

Sosyal medyadan paylaşılan feci görüntülerde hızla yuvarlanan bir lastik önce kaldırıma çarpıyor.

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Çarpmanın etkisiyle sekerek hızlanan lastik, annesi ile birlikte kaldırımda bekleyen çocuğa yöneliyor. Anne son bir hamle ile hem kendini hem çocuğunu lastikten kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Lastiğin çarptığı çocuk yere savruluyor.

Küçük çocuk yere düşerek yaralanırken hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA/İHA

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Anahtar Kelimeler:
kamyon lastiği Arnavutköy

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah acil şifalar versin, önemli bir şeyi yok inşallah
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