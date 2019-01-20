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İstanbul'da fuhuş pazarlığı! Uzun kuyruklar oluştu

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YAŞAM  | 20.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü’nün en işlek caddelerinde hayat kadınlarının ve travestilerin gece yarısı yaptığı fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı caddede uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da fuhuş pazarlığı! Uzun kuyruklar oluştu

Beylikdüzü'nü mesken tutan hayat kadınları, yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yapıyor. Bekledikleri yerde duran otomobillerin içindekilerle pazarlık yapan hayat kadınları, fiyatta anlaştıkları sürücülerin araçlarına binip gidiyor.

Diğer kadınlar ise yoldan müşteri beklemeye devam ediyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Fuhuş yapan kadınları görüp araçlarını yavaşlatıp veya duran sürücüler zaman zaman yolda uzun kuyruklar oluşturuyor.

Öte yandan uzun süredir bölgede fuhuş ticaretinin devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, emniyet yetkililerinden bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Beylikdüzü fuhuş kadın

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