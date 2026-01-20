İstanbul'da Galatasaray-Atletico Madrid zirvesi! Almada her an aslan olabilir

Galatasaray arka arkaya kaybedilen puan kayıplarının ardından taraftar ve yönetim arasında ciddi bir soğuk savaş yaşanırken, transfer konusunda yetkili Abdullah Kavukçu transfer için büyük çaba sarf ediyor. İstanbul'a gelen Atletico Madrid yöneticileri ile İstanbul'da görüşen Kavukçu Almada çin resmi teklifini iletti.

PALMERİAS ALMADA DA RAKİP OLDU!

Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada'yı kiralamak için resmi teklif yaptı. Almada'ya Galatasaray dışında Palmeiras'ta teklif yaptı. Oyuncu soğuk değil Galatasaray'a. Kiralık teklif yapıldı, Atletico'dan cevap bekleniyor.

"LANG AYRI ALMADA AYRI!"

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray'ın transfer için yetki verdiği menajer Gardi, Madrid yetkilileriyle Almada konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Madrid de İstanbul'da. Bu konuda sıcak bir gündem var Galatasaray için. Ama hala öyle bitmiş etmiş bir durum yok. George Gardi'nin bizzat ilgilendiği, bizzat yönettiği operasyonlardan bir tanesi.

Almada ile Noa Lang operasyonları birbirinden bağımsız. İkisi ayrı. Eğer gerçekleşirse Noa Lang sol kanat, Almada 10 numara olarak düşünen isimlerden Galatasaray'da.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI TOPLANTI!

Galatasaray'da transferden sorumlu yöneticiler Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakasının ardından İspanyol devinin sportif direktörü ve diğer yöneticileriyle masaya oturup transferi neticelendirmesi bekleniyor.