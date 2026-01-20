SPOR

İstanbul'da Galatasaray-Atletico Madrid zirvesi! Almada her an aslan olabilir

SON DAKİKA Galatasaray Haberleri... Galatasaray transferde bugüne kadar sessizliğini korurken, Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'a gelen rakibi Atletico Madrid'in 10 numarası Thiago Almada için resmi teklifini iletti. Sarı-kırmızılılar genç oyuncu için yoğun çaba gösteriyor.

Burak Kavuncu
Thiago Almada

Thiago Almada

ARJ Arjantin
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray arka arkaya kaybedilen puan kayıplarının ardından taraftar ve yönetim arasında ciddi bir soğuk savaş yaşanırken, transfer konusunda yetkili Abdullah Kavukçu transfer için büyük çaba sarf ediyor. İstanbul'a gelen Atletico Madrid yöneticileri ile İstanbul'da görüşen Kavukçu Almada çin resmi teklifini iletti.

PALMERİAS ALMADA DA RAKİP OLDU!

İstanbul da Galatasaray-Atletico Madrid zirvesi! Almada her an aslan olabilir 1

Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada'yı kiralamak için resmi teklif yaptı. Almada'ya Galatasaray dışında Palmeiras'ta teklif yaptı. Oyuncu soğuk değil Galatasaray'a. Kiralık teklif yapıldı, Atletico'dan cevap bekleniyor.

"LANG AYRI ALMADA AYRI!"

İstanbul da Galatasaray-Atletico Madrid zirvesi! Almada her an aslan olabilir 2

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray'ın transfer için yetki verdiği menajer Gardi, Madrid yetkilileriyle Almada konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Madrid de İstanbul'da. Bu konuda sıcak bir gündem var Galatasaray için. Ama hala öyle bitmiş etmiş bir durum yok. George Gardi'nin bizzat ilgilendiği, bizzat yönettiği operasyonlardan bir tanesi.

Almada ile Noa Lang operasyonları birbirinden bağımsız. İkisi ayrı. Eğer gerçekleşirse Noa Lang sol kanat, Almada 10 numara olarak düşünen isimlerden Galatasaray'da.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI TOPLANTI!

İstanbul da Galatasaray-Atletico Madrid zirvesi! Almada her an aslan olabilir 3

Galatasaray'da transferden sorumlu yöneticiler Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakasının ardından İspanyol devinin sportif direktörü ve diğer yöneticileriyle masaya oturup transferi neticelendirmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer Atlético Madrid Brezilya son dakika galatasaray şampiyonlar ligi Thiago Almada
