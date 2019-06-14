İstanbul'da gece yarısı kanlı hesaplaşma! Arkadaşlarını kurşun yağmuruna tuttu!

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1106. Sokak’ta bulunan bir kahvehanede oyun oynayan Tuncay Ö. ile arkadaşları Necat Vural Akbal ve Bahattin E. arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıkmış. Evine giderek silah alıp gelen Tuncay Ö. arkadaşlarını kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçmış, sonrasında ise polis ekiplerine yakalanmıştı.

Olayda yaralanan Necat Vural Akbal ve Bahattin E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı Necat Vural Akbal, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Bahattin E’nin tedavisine devam edilirken, şüpheli Tuncay Ö’nün iki ay önce hapisten çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)



