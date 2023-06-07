İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? 7-11 Haziran 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için trafiğe kapalı olacak yollar!

Manchester City ile İnter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya gelecek. Bu sene İstanbul’da oynanacak karşılaşma canlı olarak tüm dünyada takip edilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finali için trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İşte, 7-11 Haziran 2023 tarihlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi finali için trafiğe kapalı olacak yollar...

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

İstanbul'da 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler sebebiyle 7-11 Haziran'da trafiğe kapalı olacak yollar açıklandı.

İşte 7 Haziran saat 08.00'dan 11 Haziran saay 23.00'e kadar Fatih ve Şişli'de trafiğe kapatılacak yollar:

Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi,

Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yan yol,

Sahil kuzey yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları,

Sahil güney yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları

Öte yandan Şişli'de Taşkışla Caddesi 10 Haziran saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacağı aktarıldı.

Alternatrif güzergahlar:

Bu yollara alternatif olarak sahildeki Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

Taşkışla Caddesi'ne alternatif olarak Bedri Karafakioğlu, Cumhuriyet, Valikonağı, İnönü, Maçka ve Süleyman Seba caddeleri kullanılabilecek.

MANCHESTER CITY İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Manchester City Inter maçı 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, saat 22.00'de oynanacak.

MANCHESTER CITY İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Inter maçı TV8 ve Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK, HANGİ STATTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Maçta kullanılacak topun tasarımı da netleşti. 3 farklı desene sahip topta yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.

