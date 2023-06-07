SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? 7-11 Haziran 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için trafiğe kapalı olacak yollar!

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? 7-11 Haziran 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için trafiğe kapalı olacak yollar!

07.06.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City ile İnter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında kozlarını paylaşacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç için hazırlıklar sürüyor. Manchester City - İnter maçı ve düzenlenecek etkinlikler sebebiyle 7-11 Haziran tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? 7-11 Haziran 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için trafiğe kapalı olacak yollar!

Manchester City ile İnter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya gelecek. Bu sene İstanbul’da oynanacak karşılaşma canlı olarak tüm dünyada takip edilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finali için trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İşte, 7-11 Haziran 2023 tarihlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi finali için trafiğe kapalı olacak yollar...

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

İstanbul'da 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler sebebiyle 7-11 Haziran'da trafiğe kapalı olacak yollar açıklandı.

İşte 7 Haziran saat 08.00'dan 11 Haziran saay 23.00'e kadar Fatih ve Şişli'de trafiğe kapatılacak yollar:

Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi,

Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yan yol,

Sahil kuzey yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları,

Sahil güney yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları

Öte yandan Şişli'de Taşkışla Caddesi 10 Haziran saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacağı aktarıldı.

Alternatrif güzergahlar:

Bu yollara alternatif olarak sahildeki Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

Taşkışla Caddesi'ne alternatif olarak Bedri Karafakioğlu, Cumhuriyet, Valikonağı, İnönü, Maçka ve Süleyman Seba caddeleri kullanılabilecek.

MANCHESTER CITY İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Manchester City Inter maçı 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, saat 22.00'de oynanacak.

MANCHESTER CITY İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Inter maçı TV8 ve Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK, HANGİ STATTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Maçta kullanılacak topun tasarımı da netleşti. 3 farklı desene sahip topta yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alex de Souza İstanbul'a geliyor!Alex de Souza İstanbul'a geliyor!
Anahtar Kelimeler:
uefa şampiyonlar ligi finali uefa şampiyonlar ligi finali ne zaman ligi manchester city atatürk olimpiyat maçın

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

CHP'de sıcak saatler, Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı!

CHP'de sıcak saatler, Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı!

Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor!

Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında tanıdık bir isim var...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında tanıdık bir isim var...

İrfan Can Kahveci için ezeli rakip devreye girdi!

İrfan Can Kahveci için ezeli rakip devreye girdi!

Formayı bile giydirdiler! G.Saray'ı yıkan haber...

Formayı bile giydirdiler! G.Saray'ı yıkan haber...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.