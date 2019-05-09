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İstanbul'da inanılmaz hırsızlık! Kola ile motosiklet çaldılar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler’de hırsızlar bir sitenin otoparkında park halinde bulunan motosikleti, alarm kilidine kola dökerek çaldı. Güpegündüz motosikleti çalarak kayıplara karışan hırsızların, olay yerinden uzaklaştıkları o anlar kameralara yansıdı.

Bahçelievler’de bir sitenin bahçesinde kilitli ve alarmlı bir şekilde bulunan motosiklet hırsızlar tarafından bu kadarına da pes dedirtecek bir yöntemle çalındı. Sitenin otoparkına sabah saatlerinde başka bir motosikletle gelen hırsızlar motosikletin üzerinde bulunan alarmı yanlarında getirdikleri kolayı dökerek susturdu.

Alarmın susmasıyla birlikte kilidi kıran hırsızlardan bir tanesi, motosiklete binerken, diğeri ise geldikleri motosiklete binerek hiçbir şey olmamış gibi yürüyüş yapan vatandaşların arasından geçerek olay yerinden kaçtı. Motosikletin sahibi Çetin Turan, otoparka geldiğinde büyük bir şok yaşarken, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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'DAHA ÖNNCE BÖYLE BİR YÖNTEM DUYMAMIŞTIM'

Böyle bir yöntemi ilk defa gördüğünü belirten motosikletin sahibi Çetin Turan, “Sabah geldiğimde motorumun yerinde olmadığını gördüm ve yere baktığım da yerde kırık kilidi ve kolayı gördüm. İlk baktığım da çok da anlam veremedim. Bu gördüğünüz kilit alarmlı kilit içerisine kola dökerek kilidi şişirmişler ve çalmasını engellemişler ve daha sonra kilidi patlatmışlar. Kamera kayıtlarına baktığımız da iki kişi geliyorlar motosikleti siteden iterek çıkarıyorlar ve daha sonra E-5’e çıkarak gidiyorlar. Ben daha önce böyle bir yöntem duymamıştım ama daha sonra araştırdığımda bütün çalınan motosikletlerin bu şekilde çalındığını gördüm. Polise gittiğim de bu bölge de günde 15 tane motosiklet çalındığını öğrendim. Yetkililer buna çözüm bulmalı. Yazık ucuz motosiklet de değil ikinci eli 40 bin TL sıfırı ise 150 bin TL civarında” dedi.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet istanbul hırsızlık Kola

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