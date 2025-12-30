Mynet Trend

İstanbul'da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı? Vali Gül açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Kar yağışı İstanbul Avrupa Yakası’nın yüksek kesimlerinde ve Anadolu yakasında etkili oluyor. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yarın okulların kar yağışı sebebiyle tatil olup olmayacağı sorusunu yanıtladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü megakentte, akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava bazı bölgelerde kara dönüştü. Avrupa Yakası'nda özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Sultangazi'de araçların üzerinde ince kar tabakası oluştu.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde de zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda beyaz kar örtüsü oluşmaya başladı.

BAĞCILAR, KÜÇÜKÇEKMECE, AVCILAR, ESENYURT VE SİLİVRİ

Kar yağışının etkisiyle bazı vatandaşlar kısa süreli zorluk yaşarken, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.
Kar yağışı, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Silivri bölgelerinde de etkili oluyor.

ANADOLU YAKASINDA DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Kentin önemli turistik merkezlerinden biri olan Beyoğlu Taksim bölgesinde de karla karışık yağmur etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye bölgelerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI! OKULLAR TATİL OLACAK MI? VALİ GÜL AÇIKLADI

A Haber'e açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Eğitim öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilemedi" dedi.

(Kaynak: Ajanslar)

30 Aralık 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
0 yorum
