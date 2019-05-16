Mynet Trend

İstanbul'da kızlara hava atmak için terör estirdi! Çok sayıda yaralı var

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece’de dar sokakta drift yapmaya çalıştığı iddia edilen sürücü, ders bitimi evine dönen 7 lise öğrencisine çarparak bahçe duvarına sıkıştırdı. Kazada öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı. Kazayı şahit olan bir lise öğrencisi, “Yoldan geliyordu kızlara hava atmak için drift yapmaya çalıştı. Ondan sonra kontrolünü kaybetti” dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5’i kız 2’si erkek 7 lise öğrencisi, ders bitiminde evlerine gitmek üzere yola çıktı. Sokağa giren öğrenciler birden Oğuz B. isimli sürücünün kullandığı 34 BYL 986 plakalı aracın sesini duydu. Araç sürücüsü görgü tanıklarının iddiasına göre, ‘drift’ diye tabir edilen tekerlek kaydırma hareketini yapmaya çalıştı. Sürücü Oğuz B. daha sonra duramayarak bahçe duvarı dibinde yürüyen öğrencilere çarptı. Otomobilin öğrencilerin sıkıştırarak yaraladığı bahçe duvarı yıkıldı.

1

Çarpmanın etkisi ile evin bahçe duvarı yıkılırken, öğrencilerin 4’ü bahçeye 3’ü ise yola savruldu. Kazayı gören diğer öğrenciler ise öğretmenlerine, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile öğrenciler ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşıldı.

2

“KZILARA HAVA ATMAK İÇİN DRİFT YAPTI”

Kazayı şahit olan bir lise öğrencisi, “Yoldan geliyordu kızlara hava atmak için drift yapmaya çalıştı. Ondan sonra kontrolünü kaybetti” dedi.

3

Olay yerinde bulunan bir diğer vatandaş ise tepkisini dile getirerek, “Drift atmışlar, biz görmedik ama öğrenci arkadaşlar görmüş. Drift attıktan sonra 7 öğrenciye çarpıp duvara vuruyor. Duvar da yıkılmış” diye konuştu.

4

Öte yandan yaşanan olaya karışan aracın fren yapması sonrası oluşan lastik izleri ise dikkatlerden kaçmadı. 7 öğrencinin yaralandığı olaya karışan Oğuz B. ise gözaltına alındı.

5

(İHA)

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Müslüman olan dünyaca ünlü isim Bağcılar'da iftardaMüslüman olan dünyaca ünlü isim Bağcılar'da iftarda
Eleştiri yağdı; kendini böyle savundu: Görevimi yaptımEleştiri yağdı; kendini böyle savundu: Görevimi yaptım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul kaza drift Büyükçekmece

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Bu araçlardan uzak durun!

Bu araçlardan uzak durun!

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Okuyucu Yorumları 43 yorum
30 milyarlık kia ile drift yapmaya calısan dızzzoo yat şimdi icerde kayarlar sana bi güzel:))
Dayağı hak etmiş
at kafasi ya
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emeklilere akılalmaz tuzak!

Emeklilere akılalmaz tuzak!

Şerafettin Cantürk 6 yıl sonra yakalandı!

Şerafettin Cantürk 6 yıl sonra yakalandı!

Sahur yapan aile korkuyu yaşadı! 'Pencereden girdi, bir baktım...'

Sahur yapan aile korkuyu yaşadı!

Eşiyle tartışıp sokağa çıktı dehşet saçtı!

Eşiyle tartışıp sokağa çıktı dehşet saçtı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suç duyurusu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suç duyurusu!

Necati Dede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Necati Dede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.