Mynet Trend

İstanbul'da korku dolu anlar! Yolcu uçağının kanadı direğe çarptı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, pist başına doğru 'taksi' yaptığı sırada sağ kanat ucundan aprondaki elektrik direğine çarptı. Uçağın sağ kanadında hasar meydana gelirken, yolcular başka bir uçak ile Ankara'ya gönderilecek.

İstanbul'da korku dolu anlar! Yolcu uçağının kanadı direğe çarptı

Edinilen bilgilere göre olay saat 08.10 sıralarında meydana geldi. TK-2108 sefer sayılı Ankara seferini yapan THY'nin Boeing 777-300 tipi uçağı, 274 yolcusunu alarak park pozisyonundan ayrıldı. Uçak, taksiye başladığı esnada sağ kanadını elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yıkılırken, uçağın kanadında da hasar meydana geldi. Olayın ardından uçaktan indirilen yolcular, THY'ye ait başka bir uçakla Ankara'ya gönderilecek.

THY'DEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

THY Basın Müşavirliği olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "TK- 2108 sayılı İstanbul - Ankara seferimizi icra etmek üzere, kalkış için pist başına doğru taksi yapmakta olan TC-LJE kuyruk kodlu Boeing 777/300 tipi uçağımız, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas etmiştir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir" denildi.

(DHA)

PARTNERRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiyeRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiye
Koordinatlar belirlendi! Oralara kurulacakKoordinatlar belirlendi! Oralara kurulacak
Otoyolda dehşet anları! Bir anda alev topuna döndü! Otoyolda dehşet anları! Bir anda alev topuna döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
thy uçak İstanbul havalimanı

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarı az önce geldi! Dikkat...

Uyarı az önce geldi! Dikkat...

Koordinatlar belirlendi! Oralara kurulacak

Koordinatlar belirlendi! Oralara kurulacak

Ülkede yer yerinden oynadı! 'Kevazingo' skandalı

Ülkede yer yerinden oynadı! 'Kevazingo' skandalı

O kasabada çiftlere ücretsiz performans artırıcı dağıtılacak

O kasabada çiftlere ücretsiz performans artırıcı dağıtılacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Dur, daha bu başlangıç. Orada onbinlerce canlı ağacın, yüzbinlerce göçmen kuşun ahı vardır. İnançlı olan her kişi bunu böyle bilir. O canlıların ahı nasılçıkacaktır? Böyle adım adım. Önce kanat bir yere çarpacak, daha sonra gövde... O meydanı kullanan her bir kişi, o canlıların "ah"ı ile karşılaşacaktır. Günahtan korkan o lanetli meydanı kullanmasın.
Hangi Havaalanı.? Haberde niye İsim verilmemiş. ? Tabiki Dünyanın en Büüyük havaalanlarından biri olan İstanbul havaalanı burası. Üzülüyorum.. Orta bir uçak kanat çarpıyorsa yarın birgün kimbilir ne kazalar olur. Plansız, oldu bittiye getirilen işlerimize yeni bir örnek. Pistin dibinde Elektrik direği nedir yahu.?
diregin ucagın manevra alanı yakınında ne işi var ? kazalar yasanmadan önce doğru düzgün emniyet için plan proje ile bir iş yapılamıyor mu ? her işin içinde sacma sapan bastan savma işler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu' iddialarına sert tepki

Ünlü şarkıcıdan İmamoğlu iddialarına sert tepki: Kansızlar...

Erdoğan imzaladı! Teknoloji geliştirme bölgeleri belirlendi

Koordinatlar belirlendi! Oralara kurulacak

Otoyolda dehşet anları! Bir anda alev topuna döndü!

Otoyolda dehşet anları! Bir anda alev topuna döndü!

CNN Türk'ten 'İmamoğlu'nun programı erken bitirildi' iddiasına açıklama

Gündeme bomba gibi düşen iddia ile ilgili CNN Türk'ten açıklama

Evlerden çaldığı paralarla rezidansta alem yaparken yakalandı

Evlerden çaldığı paralarla rezidansta alem yaparken yakalandı

Her şey WhatsApp mesajıyla başladı, 300 bin lirası gitti

Her şey WhatsApp mesajıyla başladı, 300 bin lirası gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.