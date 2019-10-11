İstanbul’da Korku & Fantastik Festivali

İstanbul Modern Sinema, “Korku & Fantastik Festivali”ni sinemaseverlerle buluşturuyor. İlki geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve film gösterimlerini yanı sıra farklı sanat dallarından çalışmaları da bir araya getiren festivalde korku meddahı performansından kült animasyonlara, bu yılın festival sineması örneklerinden canlı müzik eşliğindeki sessiz film gösterimlerine, korku ve fantastik sularında gezinen farklı disiplinler bir araya geliyor.
İlk kez gösterilecek filmler
Festivalin öne çıkan filmleri arasında Denis Côté’nin bu yıl Berlinale yarışmasında prömiyerini yapan ve Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan Hayalet Kasaba Antolojisi (Ghost Town Anthology), yine bu yıl adından çok söz ettiren, Arjantinli yönetmen Mariano Llinás’ın çekimi on yıl süren, üç kıtada geçen ve altı bölümle 14 saatte anlattığı epik ve radikal filmi Çiçek (La Flor) yer alıyor.
Sinemaya ilk defa 1925 yılında Rupert Julian tarafından Lon Chaney’nin de unutulmaz performansıyla sessiz film olarak uyarlanan Operadaki Hayalet’in restore edilmiş versiyonu Eda Er’in canlı müzik performansı eşliğinde Türkiye’de ilk defa izleyiciyle buluşuyor.
Matrix'in 20. yılı
Vizyona girdiği yıl gerek bilim kurgu gerek de sinema dünyasında çığır açan Matrix’de programda yer alan filmler arasında. Bu yıl 20. yaşını kutlayan bilimkurgu klasiği Matrix’in yanı sıra Georges Franju'nun 1960 yapımı Yüzü Olmayan Gözler (Les Yeux Sans Visage) de izleyiciyle buluşacak filmler arasında.
Korku Meddahından hikâyeler
Festivalde programında yer alan “Korku Meddahı ile Hikâyeler ve Söyleşi” ise 24 Ekim Perşembe saat 19.00’da izleyicisiyle buluşuyor.
Öykü ve romanlarıyla tanınan korku meddahı Mehmet Berk Yaltırık, araştırmaları esnasında karşılaştığı söylenceleri ve korkulu rivayetleri hikâyeleştirerek anlatıyor. Ardından Anadolu Korku Yazarları; Galip Dursun, Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Serdar Kökçeoğlu ve Mehmet Berk Yaltırık, Anadolu’daki korku hikâyeleri kültürünün ve Türkiye’de korku sinemasının günümüzdeki dil arayışı üzerine söyleşiyor.
Korku & Fantastik Festivali Programı
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