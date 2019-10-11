İstanbul’da Korku & Fantastik Festivali

İstanbul Modern Sinema, “Korku & Fantastik Festivali”ni sinemaseverlerle buluşturuyor. İlki geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve film gösterimlerini yanı sıra farklı sanat dallarından çalışmaları da bir araya getiren festivalde korku meddahı performansından kült animasyonlara, bu yılın festival sineması örneklerinden canlı müzik eşliğindeki sessiz film gösterimlerine, korku ve fantastik sularında gezinen farklı disiplinler bir araya geliyor.

İlk kez gösterilecek filmler

Festivalin öne çıkan filmleri arasında Denis Côté’nin bu yıl Berlinale yarışmasında prömiyerini yapan ve Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan Hayalet Kasaba Antolojisi (Ghost Town Anthology), yine bu yıl adından çok söz ettiren, Arjantinli yönetmen Mariano Llinás’ın çekimi on yıl süren, üç kıtada geçen ve altı bölümle 14 saatte anlattığı epik ve radikal filmi Çiçek (La Flor) yer alıyor.

Sinemaya ilk defa 1925 yılında Rupert Julian tarafından Lon Chaney’nin de unutulmaz performansıyla sessiz film olarak uyarlanan Operadaki Hayalet’in restore edilmiş versiyonu Eda Er’in canlı müzik performansı eşliğinde Türkiye’de ilk defa izleyiciyle buluşuyor.