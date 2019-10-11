Mynet Trend

İstanbul’da Korku & Fantastik Festivali

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 11.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

"Korku & Fantastik Festivali" 17-27 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

İstanbul’da Korku & Fantastik Festivali

İstanbul Modern Sinema, “Korku & Fantastik Festivali”ni sinemaseverlerle buluşturuyor. İlki geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve film gösterimlerini yanı sıra farklı sanat dallarından çalışmaları da bir araya getiren festivalde korku meddahı performansından kült animasyonlara, bu yılın festival sineması örneklerinden canlı müzik eşliğindeki sessiz film gösterimlerine, korku ve fantastik sularında gezinen farklı disiplinler bir araya geliyor.

İlk kez gösterilecek filmler

Festivalin öne çıkan filmleri arasında Denis Côté’nin bu yıl Berlinale yarışmasında prömiyerini yapan ve Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan Hayalet Kasaba Antolojisi (Ghost Town Anthology), yine bu yıl adından çok söz ettiren, Arjantinli yönetmen Mariano Llinás’ın çekimi on yıl süren, üç kıtada geçen ve altı bölümle 14 saatte anlattığı epik ve radikal filmi Çiçek (La Flor) yer alıyor.

1570521799_hayalet_kasaba_antolojisi__2_

Sinemaya ilk defa 1925 yılında Rupert Julian tarafından Lon Chaney’nin de unutulmaz performansıyla sessiz film olarak uyarlanan Operadaki Hayalet’in restore edilmiş versiyonu Eda Er’in canlı müzik performansı eşliğinde Türkiye’de ilk defa izleyiciyle buluşuyor.

Matrix'in 20. yılı

Vizyona girdiği yıl gerek bilim kurgu gerek de sinema dünyasında çığır açan Matrix’de programda yer alan filmler arasında. Bu yıl 20. yaşını kutlayan bilimkurgu klasiği Matrix’in yanı sıra Georges Franju'nun 1960 yapımı Yüzü Olmayan Gözler (Les Yeux Sans Visage) de izleyiciyle buluşacak filmler arasında.

Korku Meddahından hikâyeler

Festivalde programında yer alan “Korku Meddahı ile Hikâyeler ve Söyleşi” ise 24 Ekim Perşembe saat 19.00’da izleyicisiyle buluşuyor.

Öykü ve romanlarıyla tanınan korku meddahı Mehmet Berk Yaltırık, araştırmaları esnasında karşılaştığı söylenceleri ve korkulu rivayetleri hikâyeleştirerek anlatıyor. Ardından Anadolu Korku Yazarları; Galip Dursun, Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Serdar Kökçeoğlu ve Mehmet Berk Yaltırık, Anadolu’daki korku hikâyeleri kültürünün ve Türkiye’de korku sinemasının günümüzdeki dil arayışı üzerine söyleşiyor.

Korku & Fantastik Festivali Programı

  • Koko-Di Koko-Da - 17 Ekim 17.00; 27 Ekim 13.00
  • Hayalet Kasabası Antolojisi - 20 Ekim 13.00 ; 24 Ekim 17.00
  • Çiçek - 19 Ekim 16.00; 20 Ekim 16.00; 26 Ekim 16.00; 27 Ekim 16.00
  • Matrix - 19 Ekim 13.00
  • Beyaz Kısrağın Oğlu - 17 Ekim 15.00; 26 Ekim 13.00
  • Çehresiz Gözler - 17 Ekim 13.00; 24 Ekim 15.00
  • Operadaki Hayalet - 17 Ekim 19.00
  • Gece Yarısı Otostopçusu (Ölüme Yolculuk) - 24 Ekim 13.00


PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Kavga büyüyor: 'Sinemaya zarar veriyor'Kavga büyüyor: 'Sinemaya zarar veriyor'
Hafızalardan silinmeyecek bir öyküHafızalardan silinmeyecek bir öykü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Modern Sinema

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihi maç! 40 yıl sonra bir ilk...

Tarihi maç! 40 yıl sonra bir ilk...

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

1200'lere ait erotik kitap bulundu: Gözlerime inanamadım!

1200'lere ait erotik kitap bulundu: Gözlerime inanamadım!

Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Joker' filminden sonra porno aramalarında tuhaf dalgalanma!

Joker'i izleyip yetişkin film sitelerine koştular

Engelsiz Filmler Festivali Eskişehir’de başlıyor

Engelsiz Filmler Festivali Eskişehir’de başlıyor

Marvel tartışmasına Jennifer Aniston da katıldı

Kavga büyüyor: 'Sinemaya zarar veriyor'

Bu hafta 6 film vizyona girecek

Hafızalardan silinmeyecek bir öykü

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol 'Evim' dizisinde buluştu! Evim hangi kanalda yayınlanacak?

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Benedict Cumberbatch yeni filminin setinde görüntülendi

Sette panik anları: Ünlü aktör bir anda yere yığıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.