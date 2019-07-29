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İstanbul'da korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk 6. kattan aşağı atıldı!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 29.07.2019 13:12 | Son Güncelleme

İstanbul Esenler’de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Olaya ilişkin soruşturma yürütülürken minik çocuğun atıldığı anlar kameralara yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay Cumartesi günü Esenler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre 2,5 yaşındaki Yunus Efe Özay annesiyle birlikte, Esenler’deki teyzesinin çatı katındaki dairesine geldi. Annesi ve teyzesi çatıda oturduğu sırada minik Yunus Efe 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6. kattan aşağıya atıldı. Atılan çocuk yolun karşı tarafında duran park halindeki otomobilin üzerine düştü.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE

Olayın hemen ardından yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Çocuğu olay anında hastaneye götüren görgü tanığı Enes Ercan, “ Çocuğun düştüğünü gördük. Engelli bir çocuk varmış çatı katından atmış. Biz de arkadaşın arabasıyla aldık hastaneye götürdük” dedi.

Doktorların hayatta tutmak için yoğun mücadele verdikleri çocuk solunum cihazına bağlı tutulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Başlatılan soruşturma kapsamında olay anında çatıda bulunan anne ve minik çocuğun teyzesinin de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma yürütülürken minik çocuğun atıldığı anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan ve arabanın camına yansıyan görüntülerde minik çocuğun yukarıdan atıldığı görülüyor. Çocuğun hızla arabanın üzerine düştüğü an kameralara yansıyor.

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Kaynak: İHA

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Esenler istanbul

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN. MASUM YAVRUCAK ALLAH ANANA BABANA BAĞIŞLASIN.
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