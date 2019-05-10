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İstanbul'da korkunç olay! İçinde bir kadının bulunduğu otomobili ateşe verdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

Arnavutköy Yassı Ören yolunda bir şahıs, içerisinde bir kadının bulunduğu otomobili yaktı. Zanlı olay yerinden kaçarken, yanan otomobildeki kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç olay! İçinde bir kadının bulunduğu otomobili ateşe verdi

Korkunç olay, Arnavutköy Yassı Ören yolunda meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler bir şahsın otomobilini yakarak kaçtığını görerek jandarmaya ihbarda bulundu.

KADININ CESEDİNE ULAŞILDI

Olay yerine jandarma ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, içerisinde bir kadın cesedi bulundu.

'KAÇTIĞINI GÖRDÜM'

Olayı şahit olarak jandarmaya haber veren bir sürücü "Ben arabamla geçiyordum. Baktım yolda birisi kaçıyordu, araba da yanıyordu. Yaşlı birisinin kaçtığını gördüm. İtfaiye ve jandarmayı aradım. Araba yanmıştı. İtfaiye söndürdüğünde içerisinde birinin olduğun gördüler. Yanmış vaziyetteydi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy istanbul otomobil kadın

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