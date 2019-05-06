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İstanbul’da lise öğrencilerinin lüks araçlarla tehlikeli mezuniyet kutlaması kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 06.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

Üsküdar’daki özel bir lisenin öğrencileri, lüks otomobilli konvoy oluşturarak kentin cadde ve sokaklarına mezuniyetlerini kutladı. Araçların camlarında sarkarak bayrak sallayan ve şarkılar söyleyerek eğlenen gençler özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Trafiği tehlikeye düşüren gençler kameralara yansıdı.

Üsküdar’daki özel okulun lise son sınıf öğrencilerinin lüks araçlarla konvoy halinde trafiğe çıkarak mezuniyetlerini kutlaması, renkli ama bir o kadar da tehlikeli görüntülere sahne oldu.

Ellerinde mezun oldukları okulun bayraklarıyla araçların camlarına çıkarak Seyrantepe’den Maslak istikametine doğru ilerleyen gençler, şarkı ve marşlarla doyasıya eğlendi. Yol boyunca lüks cip ve otomobillerle tur atan gençlerin, tehlikeye aldırış etmemeleri dikkat çekti.

Yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar da gençlerin tehlikeli mezuniyet sevincini izlerken şaşkınlık yaşadı.

CAMLARDAN SARKUP "ÖZÇEKİM" YAPTILAR

Sarıyer’e doğru giderek kutlamaya devam eden gençler, eğlencenin dozunu bir süre sonra kaçırdı. Yolda seyreden araçlar ve kaldırımda insanların yürüdüğü esnada gençler, oluşturdukları konvoy ve yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye düşürdü. Camdan sarkan bazı gençler ise seyir halinde özçekim yapması yürekleri ağza getirdi. Bazı gençler ise üstü açık araçlarının üstünde şarkılar eşliğinde dans etti. Gençlerin konvoyu nedeniyle trafikte yoğunluk meydana gelirken, tehlikeli kutlama ise kameralara yansıdı.

(İHA)

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istanbul Üsküdar lise öğrencileri mezuniyet kutlaması konvoy

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