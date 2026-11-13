Samsung akıllı gözlük işine girdi! Intelligent Eyewear ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung, akıllı gözlük piyasasına girme planlarını doğrulamasından yaklaşık bir yıl sonra bu kategorideki ilk giyilebilir cihazını ön siparişe açtı. Intelligent Eyewear adı verilen akıllı gözlük, Güney Kore ve ABD'de ön sipariş verilebiliyor.

SAMSUNG INTELLIGENT EYEWEAR FİYATI VE TASARIM SEÇENEKLERİ

Samsung Intelligent Eyewear, gözlük markaları Gentle Monster ve Warby Parker iş birliğiyle hazırlanan 30 farklı tasarım seçeneğiyle sunuluyor. Akıllı gözlüğün fiyatı 395 dolardan başlıyor ve seçilen modele göre 489 dolara kadar yükseliyor.

Gentle Monster, altı farklı çerçeve tasarımında toplam 16 seçenek sunuyor. Bunlar arasında kare, yuvarlak, büyük boy köşeli, kedi gözü, dar dikdörtgen ve oval çerçeveler bulunuyor. Renk seçenekleri ise siyah, bordo ve beyaz/açık griden oluşuyor.

Warby Parker ise üç farklı çerçeve tasarımında toplam 14 seçenek sunuyor. Klasik kare/dikdörtgen ve yuvarlak çerçevelerin yer aldığı koleksiyonda siyah, koyu yeşil ve koyu kırmızı/kahverengi renk seçenekleri bulunuyor.

Akıllı gözlükler, Warby Parker'ın internet sitesi ve fiziksel mağazaları, Gentle Monster'ın internet sitesi ve belirli Samsung mağazaları üzerinden ön sipariş edilebiliyor. Cihazı satın almadan önce denemek isteyen kullanıcılar ise 10 Aralık 2026'dan itibaren seçili mağazalarda gözlüğü deneyimleyebilecek.

SAMSUNG INTELLIGENT EYEWEAR ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Intelligent Eyewear, 12 megapiksel çözünürlüğünde öne bakan bir kamera, dört mikrofon ve iki açık kulak tipi hoparlörle donatılmış. Kamera ve mikrofonlar, cihazın kullanıcının gördüklerini görmesine ve duyduklarını duymasına olanak tanıyarak çeşitli görevlerin gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor.

Google'ın Android XR işletim sistemini kullanan akıllı gözlük, Gemini ve Bixby yapay zekâ asistanlarını destekliyor. Ancak Bixby yalnızca Galaxy telefonlarla eşleştirildiğinde kullanılabiliyor.

Donanım tarafında Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 işlemci, 2 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Samsung'a göre işlem yükü, akıllı gözlük ile eşleştirilen akıllı telefon arasında paylaştırılıyor. Cihaz, sesli komutlar ve dokunmatik hareketlerle kontrol edilebiliyor.

Samsung Intelligent Eyewear, One UI 9.0 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran Galaxy S ve Galaxy Z serisi telefonlarla uyumlu. Ayrıca en az 6 GB RAM'e sahip iPhone 13 ve sonraki modellerin yanı sıra Google Pixel 7 ve daha yeni Pixel telefonlarla da eşleştirilebiliyor.

Gözlüğün 12 megapiksellik kamerası fotoğraf çekebiliyor ve SDR formatında 3K'ya kadar çözünürlükte ve 30 FPS hızında video kaydı yapabiliyor. HDR video kayıtlarında ise 2K çözünürlük destekleniyor. Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 yer alıyor.

SAMSUNG INTELLIGENT EYEWEAR PİL ÖMRÜ NE KADAR?

Samsung'un yeni akıllı gözlüğü, tek şarjla karma kullanımda 9 saate kadar pil ömrü sunuyor. Kutudan çıkan şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 72 saate ulaşabiliyor.

Bu süre, bir hafta boyunca her gün yaklaşık 10 saatlik kullanıma karşılık geliyor.

Kaynak: SamMobile