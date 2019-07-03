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İstanbul’da lüks otomobillerle “drift” terörü kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobilli magandalar, cadde ve sokaklarda dakikalarca drift hareketi yaparak terör estirdi. Kavşaklarda dönerek ortalığı dumana boğan magandalar, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen İstanbul'un cadde ve sokaklarında drift terörü devam ediyor. Son olarak Bağcılar’da işlek bir caddede ortaya çıkan lüks otomobilli maganda, akşam saatlerinde trafik aktığı esnada dakikalarca drift yaptı. Yanından geçen araçlara aldırış etmeyen sürücüyü arkadaşı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde magandanın arkadaşının, “Gaza bas, bırakma” demesi “pes” dedirtti. Abart egzoz kullanmayı da ihmal etmeyen maganda ardından süratli bir şekilde ilerleyerek gözden kayboldu.

CADDELERDE TERÖR ESTİRDİLER

Kocaeli Darıca’daki bir başka görüntüde de cadde üzerinde seyreden lüks otomobilli maganda, yerlerin ıslak olmasını fırsat bilerek yanlama yapmaya başladı. Hem caddede seyreden hem de yanlama yapan sürücü, trafikte seyreden araçların arasından ana caddeye geçti. Aynı magandanın gündüz saatlerinde İstanbul’da kaydedilen bir başka görüntüsünde ise kendini cep telefonuyla görüntüleyerek bir yandan yanlama yapması ve egzozdan gürültü çıkartması kameralara yansıdı.
Kavşakta dönüp ortalığı dumana boğdu.

ORTALIĞI DUMANA BOĞDU

Ataşehir’de bir başka lüks otomobilli maganda ise kameralara dönüp “senin için dönüyorum” diyerek kavşakta yanlama hareketini yapmaya başladı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna terör estirdi. Ortalığı siyah dumana boğan maganda, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı. Magandalar o anları kaydettirip marifetmiş gibi bir de sosyal medyadan yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri magandaları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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istanbul drift terör Sokak cadde

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