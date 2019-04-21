İstanbul'da Maltepe Sahil Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Maltepe'de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Maltepe İdealtepe Kavşağı, Kartal istikametine kapatıldı.
Kartal yönüne gidecek araçlar Büyük Yolu Caddesi'ne takiben D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Ayrıca Piri Reis Caddesi kesişimi kapatıldığı için Kadıköy yönüne gidecek araçlar ise Bağdat Caddesi'ne yönlendiriliyor. Kapatılan alana sadece görevli olan araçlar girebiliyor.
Kaynak: DHA
Defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş
Zeytinburnu'nda kamyon altında can pazarı
Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı
Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum