İstanbul'da Maltepe Sahil Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Maltepe'de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Maltepe İdealtepe Kavşağı, Kartal istikametine kapatıldı.

Kartal yönüne gidecek araçlar Büyük Yolu Caddesi'ne takiben D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Ayrıca Piri Reis Caddesi kesişimi kapatıldığı için Kadıköy yönüne gidecek araçlar ise Bağdat Caddesi'ne yönlendiriliyor. Kapatılan alana sadece görevli olan araçlar girebiliyor.

Kaynak: DHA

