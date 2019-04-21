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İstanbul'da Maltepe Sahil Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.04.2019 09:05 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla bugün Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek miting nedeniyle Maltepe Sahil Yolu, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da Maltepe Sahil Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Maltepe'de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Maltepe İdealtepe Kavşağı, Kartal istikametine kapatıldı.

Kartal yönüne gidecek araçlar Büyük Yolu Caddesi'ne takiben D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Ayrıca Piri Reis Caddesi kesişimi kapatıldığı için Kadıköy yönüne gidecek araçlar ise Bağdat Caddesi'ne yönlendiriliyor. Kapatılan alana sadece görevli olan araçlar girebiliyor.

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Kaynak: DHA

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istanbul maltepe sahil yolu

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