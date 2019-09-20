Mynet Trend

İstanbul’da motosikletli magandaların "yok artık" dedirttiği anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 20.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir kez daha sahneye çıkan motosikletli magandalar yine trafikte terör estirdi. Zeytinburnu sahil yolunda seyreden sürücüler, bir magandanın motosikletin üstüne yatarak kullandığını görünce şoke oldu. Harbiye’de de başka bir maganda benzin deposuna oturup ellerini bırakırken, bir diğeri ise Haliç Köprüsü’nde tek tekerlek üstünde trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde motosikletli bir maganda, trafikte seyretmeye başladı. Bir süre sonra genç, motosikletin üstüne yatarak kilometrelerce seyretti. Sürücülerin şoke olduğu o anları kaydeden arkadaşı sosyal medyada yayınladı. Şişli Harbiye Vali Konağı Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde seyreden başka bir maganda ise, benzin deposunun üzerine oturduktan sonra ellerini gidondan çekerek seyretti. Maganda bir de o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE TEK TEKER TERÖRÜ

Son olarak Haliç Köprüsü Edirne istikametinde geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde seyreden motosikletli başka bir maganda ise, araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Metrelerce bu şekilde giderek terör estiren maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan motosikletli, hem kendi hem de sürücülerin canını dakikalarca tehlikeye attı. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Vahşet! Eski eşini böyle bıçakladı (+18)Vahşet! Eski eşini böyle bıçakladı (+18)
11 aracı böyle biçti! Akılalmaz kaza11 aracı böyle biçti! Akılalmaz kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maganda istanbul

En Çok Okunan Trend Haberler

Bahçeden 900 kilo kuru incir çalınmıştı! Hırsız bakın kim çıktı

Bahçeden 900 kilo kuru incir çalınmıştı! Hırsız bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Ve başladı! Tüm şehri etkisi altına aldı

Ve başladı! Tüm şehri etkisi altına aldı

Babası para talebine olumsuz yanıt verince öyle bir şey yaptı ki!

Babası para talebine olumsuz yanıt verince öyle bir şey yaptı ki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Eski eşini böyle bıçakladı (+18)

Vahşet! Eski eşini böyle bıçakladı (+18)

Denizli'de akılalmaz kaza! Bir anda kontrolden çıkıp 11 araca çarptı

11 aracı böyle biçti! Akılalmaz kaza

Kontrolden çıkan gemi iskeleyi böyle yıktı

Kontrolden çıkan gemi iskeleyi böyle yıktı

Şelalenin önünde türkü söylerken bir anda bakın ne oldu!

Bir anda suya çakıldılar!

Kafa kafaya böyle çarpıştılar! Şoke eden anlar

Kafa kafaya böyle çarpıştılar!

Yangını bırakıp kameramana saldırdılar

Yangını bırakıp kameramana böyle saldırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.