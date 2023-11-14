EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Ağırkanlı nasıl yazılır? Ağırkanlı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Ağırkanlı nasıl yazılır? Ağırkanlı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

13.11.2023 18:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bilgisi konuları arasında bünyesinde barındırdığı önemli kurallarla öne çıkan konulardan biri yazım kurallarıdır. Yazım kurallarını her bireyin doğru bir şekilde öğrenip uygulaması büyük önem taşımaktadır. Türkçemizi güzel kullanabilmek için kelimelerin hem yazımını hem de okunuş biçimlerini öğrenmek gerekir. Yazımında hata yapılan birçok sözcük vardır. Bu sözcüklerden biri de ağırkanlı kelimesidir. Peki, ağırkanlı nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde yer alan birçok sözcük, iki kelimeden meydana gelen birleşik sözcüklerden oluşmaktadır. Bu birleşik sözcüklerin bazıları ayrı yazılırken bazıları ise bitişik olarak kullanılmaktadır. Bu noktada ağırkanlı yazımı konusu öne çıkmaktadır. Bu sözcükte birleşik kelimeler sınıfına dâhil olan sözcüklerden biridir. Yazımında yaygın olarak hata yapılan kelimelerin doğru yazımını öğrenmek için Türk Dil Kurumunun resmi güncel Türkçe sözlük sitesine bakılmaktadır.

Delikanlı nasıl yazılır? Delikanlı nasıl yazılır?

Ağırkanlı nasıl yazılır?

Ağırkanlı kelimesi dilimizde gerek konuşmalarda gerekse yazışmalarda sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. “Ağır” ve “kanlı” olmak üzere iki sözcüğün yan yana gelmesiyle ortaya çıkan bu kelimenin yazımında sıklıkla yazım kuralı ihlaline rastlanılmaktadır. Sözcüklerin yazılışları hakkında önemli veriler sunan ve kelime sorgulatma fırsatı tanıyan Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesi, ağırkanlı kelimesiyle ilgili en doğru bilgileri vermektedir. Ayrıca bu güncel sözlük sitesi üzerinden bu kelimenin sesli okunuşuna ve ne anlama geldiği bilgisine de hızlı bir şekilde erişim sağlamak mümkündür. Bu bağlamda ağırkanlı TDK’ye göre anlamı şu şekildedir:

  • (Sıfat/Mecaz) Hislerini hemen belli etmeyen, ağırcanlı.
  • (İsim/Mecaz/Ruh Bilimi) Tıp tarihinin babası olarak bilinen Hippokrates tarafından ortaya atılan soğukluk, melemelik, çabucak hislenmeyiş gibi özellikleri kendinde toplayan kişilik türü.
Serinkanlı nasıl yazılır? Serinkanlı nasıl yazılır?

Ağırkanlı ayrı mı yazılır?

Gerek sözlü gerekse yazılı iletişimlerde kendimizi ifade etmek için birçok sözcük kullanırız. Ağırbaşlı kelimesi de dilimizde yaygın olarak kullanılan ve birçok mecrada karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcük özellikle yazılı metinlerde “ağır kanlı” şeklinde yazılmaktadır. Bu sözcükle alakalı en sık sorgulanan konulardan biri ağırkanlı bitişik mi yazılır konusudur. Türk Dil Kurumunun çevrimiçi hizmet sunan ve en güncel bilgileri veren Türkçe sözlük sitesine göre bu kelimenin ayrı olarak yazılması yanlıştır. Bu sözcük her daim “ağırkanlı” olarak bitişik bir şekilde yazılıp, kullanılmalıdır. Buna göre ağırkanlı doğru yazılışı şöyledir:

  • Ağırkanlı (doğru kullanım)
  • Ağır kanlı (yanlış kullanım)
    Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?
ÖSYM duyurdu! İşte 2024 sınav tarihleriÖSYM duyurdu! İşte 2024 sınav tarihleri
Okullarda yeni müfredat kademeli şekilde uygulanacak! Okullarda yeni müfredat kademeli şekilde uygulanacak!
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Emekli maaşı ve memur zammı için 2 ayrı hesap!

Emekli maaşı ve memur zammı için 2 ayrı hesap!

Seda Sayan'ın programıyla tanınan Apaçi Mustafa'nın Filistinli kadınlara çirkin mesaj

Seda Sayan'ın programıyla tanınan Apaçi Mustafa'nın Filistinli kadınlara çirkin mesaj

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

Sismik hareketlilik korku yarattı! Yollarda yarıklar oluştu

Sismik hareketlilik korku yarattı! Yollarda yarıklar oluştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.