Ağırkanlı nasıl yazılır? Ağırkanlı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde yer alan birçok sözcük, iki kelimeden meydana gelen birleşik sözcüklerden oluşmaktadır. Bu birleşik sözcüklerin bazıları ayrı yazılırken bazıları ise bitişik olarak kullanılmaktadır. Bu noktada ağırkanlı yazımı konusu öne çıkmaktadır. Bu sözcükte birleşik kelimeler sınıfına dâhil olan sözcüklerden biridir. Yazımında yaygın olarak hata yapılan kelimelerin doğru yazımını öğrenmek için Türk Dil Kurumunun resmi güncel Türkçe sözlük sitesine bakılmaktadır.

Ağırkanlı nasıl yazılır?

Ağırkanlı kelimesi dilimizde gerek konuşmalarda gerekse yazışmalarda sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. “Ağır” ve “kanlı” olmak üzere iki sözcüğün yan yana gelmesiyle ortaya çıkan bu kelimenin yazımında sıklıkla yazım kuralı ihlaline rastlanılmaktadır. Sözcüklerin yazılışları hakkında önemli veriler sunan ve kelime sorgulatma fırsatı tanıyan Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesi, ağırkanlı kelimesiyle ilgili en doğru bilgileri vermektedir. Ayrıca bu güncel sözlük sitesi üzerinden bu kelimenin sesli okunuşuna ve ne anlama geldiği bilgisine de hızlı bir şekilde erişim sağlamak mümkündür. Bu bağlamda ağırkanlı TDK’ye göre anlamı şu şekildedir:

(Sıfat/Mecaz) Hislerini hemen belli etmeyen, ağırcanlı.

(İsim/Mecaz/Ruh Bilimi) Tıp tarihinin babası olarak bilinen Hippokrates tarafından ortaya atılan soğukluk, melemelik, çabucak hislenmeyiş gibi özellikleri kendinde toplayan kişilik türü.

Ağırkanlı ayrı mı yazılır?

Gerek sözlü gerekse yazılı iletişimlerde kendimizi ifade etmek için birçok sözcük kullanırız. Ağırbaşlı kelimesi de dilimizde yaygın olarak kullanılan ve birçok mecrada karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcük özellikle yazılı metinlerde “ağır kanlı” şeklinde yazılmaktadır. Bu sözcükle alakalı en sık sorgulanan konulardan biri ağırkanlı bitişik mi yazılır konusudur. Türk Dil Kurumunun çevrimiçi hizmet sunan ve en güncel bilgileri veren Türkçe sözlük sitesine göre bu kelimenin ayrı olarak yazılması yanlıştır. Bu sözcük her daim “ağırkanlı” olarak bitişik bir şekilde yazılıp, kullanılmalıdır. Buna göre ağırkanlı doğru yazılışı şöyledir:

Ağırkanlı (doğru kullanım)

Ağır kanlı (yanlış kullanım)





