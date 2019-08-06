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İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcuların tartışması kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 06.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Eminönü’nden Halkalı istikametine giden belediye otobüsü şoförü, tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü. O anlar kameralara yansıdı.

İddiaya göre olay geçtiğimiz günlerde Eminönü'nde yaşandı.

BN1 hat numaralı otobüsün şoförü bir vatandaşı Eminönü İskele Durağından almadan geçti. Duruma tepki gösteren vatandaş ise aynı durumu onlarca kez yaşadığı için bu sefer taksi tutup otobüsü bir sonraki durakta yakaladı. Otobüse binerken cep telefonunu ile video kaydı yapan vatandaş, şoföre neden kendisini duraktan almadığını sordu. Otobüs şoförü ise orasının kendi durağının olmadığını söyledi. 10 yıldır aynı duraktan otobüse bindiğini ifade eden vatandaşa 'Bekleme' diye yanıt veren otobüs şoförü, ardından yolcuların üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

"SEN NE KONUŞUYORSUN LAN"

Görüntülerde mağdur vatandaşı savunan yolculara “Sen ne konuşuyorsun lan” diye bağıran şoför, otobüsü durdurup ayağa kalkıyor. Yolcuların üzerine yürüyen otobüs şoförünü yolcular güçlükle tutuyor. Vatandaşı otobüs durağından almadığını bilen ve duruma sinirlenen yolcular şoföre haksız olduğunu söylüyor. Diğer yolcular ise mağdur olan vatandaşa “Biz gördük sen haklısın” diyerek destek veriyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS istanbul Eminönü

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