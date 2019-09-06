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İstanbul'da şahıslar telefon bayisi basıp, esnafı darp etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf, yüzünden ve elinden yaralandı. Dükkandaki darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bir telefon bayisinde geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda bir şahıs, arızalanan telefonunu telefon bayisi işleten Adem Sarıoğlu’nun dükkanında tamir ettirdi. Şahıs iki gün sonra dükkana iki arkadaşıyla beraber geri gelerek, dükkan sahibini telefonunun bataryasını çalmakla suçladı. Şahıslar ile dükkan sahibi arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan şahıslar dükkan sahibini darp etmeye başladılar. O sırada çevredeki esnaf araya girerek şahısları durdurmaya çalıştı. Kavganın son bulmasıyla şahıslar oradan ayrıldı. Yaşanan kavgada telefon bayisi işleten Adem Sarıoğlu’nun kaşı açıldı ve yüzünde morluklar meydana geldi. Darp mağduru esnaf, polise giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

Bir batarya yüzünden bizi bu hale getirdiler diyen Adem Sarıoğlu, “Kaşımızda yaralanma var, dikişler var, parmağımızda incinme var. Hiçbir suçumuz olmadığı halde bizi bu hale getirdiler. Ondan sonra kaçtılar” dedi.

Dükkanda yaşanan darp anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırgan şahıslar ile dükkan sahibini tartışıyor. Tartışmanın büyümesiyle şahıslar dükkan sahibine saldırıyor ve kavga yaşanıyor.

(İHA)

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batarya kavga istanbul telefon bayisi

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