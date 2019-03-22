'Süper Kanlı Kurt Ay' tutulması dün gece gerçekleşti! İşte böyle görüntülendi

Doğa olaylarının en heyecan verici gök yüzü manzaralarından biri olan Süper Kanlı Kurt Ay, görenleri büyüledi. 2019 senesinin son Süper Ay'ı gerçekleşti. Türkiye'den de görülebilen Süper Kanlı Kurt Ay'ı istanbul'dan işte böyle görüntülendi.
DÜNYA KURT AY'I İZLEDİ
Ayın dünya üzerindeki görüntüsünün normale oranla daha büyük olduğu Süper Ay, ABD, Almanya, Belçika Yunanistan ve Kazakistan'dan net bir şekilde izlenirken ortaya birbirinden muhteşem manzaralar çıkardı.
İstanbul'da, Süper Kanlı Kurt Ay'ın dün çekilen görüntüleri büyüleyiciydi.
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