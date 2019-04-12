İstanbul’da taksicilerin kısa mesafe pazarlığı

Fatih Fındıkzade Millet Caddesi üzerinde yol kenarında bekleyen vatandaşları gören taksici aracını durdurarak, kadın müşterilerle kısa mesafe pazarlığı yapmaya başladı. Kısa bir süre taksici, müşterileri aracına almayarak yoluna devam etti. O anları görüntüleyen bir vatandaş, “Bu saydığım üçüncü taksi, durmadı diğer el gösterenleri de almadı” diyerek anlattı. Yakın mesafe olması nedeniyle müşterileri almayan taksici kameraya yansıdı.

HEM PAZARLIK YAPTILAR HEM DE MÜŞTERİ SEÇTİLER



Beşiktaş Etiler Aytar Caddesi üzerinde kaydedilen bir başka görüntüde ise taksiciler yine kaldırımda bekleyen onlarca insanın yanlarında durdu. Taksi bekleyen bir kadınla sürücü dakikalarca pazarlık yaptı. Pazarlığın ardından taksici kadını almayarak oradan uzaklaştı. Aynı noktada kaydedilen diğer bir görüntüde ise, taksiciler ellerinde çanta ve valiz olan müşterileri taksiye almadı. Taksiden inen sürücüler, müşterilerin yanına giderek nereye gideceklerini sordu. Tüm bu yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

